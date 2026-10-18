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UŽASAN MOTIV MASAKRA U ŠKOLI: Isplivali jezivi detalji o napadaču iz Oregona koji je zavio u crno čitavu naciju

Ivana Manić

18. 10. 2026. u 12:54

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VLASTI istražuju šta je navelo šesnaestogodišnjeg napadača da u četvrtak na silu uđe u svoju bivšu osnovnu školu u Bendu, u Oregonu, i otvori vatru u učionici za decu sa posebnim potrebama, ubivši troje dece i mladog nastavnika.

УЖАСАН МОТИВ МАСАКРА У ШКОЛИ: Испливали језиви детаљи о нападачу из Орегона који је завио у црно читаву нацију

Foto: Tanjug/AP Photo/Joe Kline

- Svi žele da znaju zašto, uključujući i nas - rekao je šef policije Benda Majk Kranc na konferenciji za novinare u petak.

Napadač, koga je policija identifikovala kao Grifina Dž. Džona II, prepeo se preko ograde kampusa osnovne škole Silver Rejl oko 13 časova pre nego što je pucao na svedoka u pikapu koji ga je verbalno vređao, prema policiji Benda.

Osumnjičeni je potom na silu ušao u školu pucajući u stakla spoljnih dvokrilnih vrata, saopštila je policija.

Ispalio je više metaka u učionicu za učenike sa posebnim potrebama u kojoj su bili učenici mešovitog uzrasta, piše CNN.

Nastavnik je pokušao da razoruža strelca, a 36-godišnji roditelj je na kraju smrtno ranio Džona pištoljem.

U pucnjavi je poginulo troje dece, uzrasta 5, 8 i 11 godina, i jedan 25-godišnji učitelj.

Dvoje drugih, sedmogodišnje dete i 54-godišnji učitelj, zadobili su teške povrede.

Policija sada istražuje potencijalni motiv pucnjave, uključujući i to da li je bilo problema sa mentalnim zdravljem ili upozoravajućih znakova, prema Krancu.

Roditelji napadača su ispitani u četvrtak i sarađivali su sa istražiteljima, rekao je za CNN visoki zvaničnik za sprovođenje zakona, upoznat sa istragom.

Vlasti su takođe pretražile kuću napadača u četvrtak, a istražitelji su pronašli računare i druge elektronske uređaje, prema izvoru.

Šta znamo o tinejdžerskom napadaču dok se istraga tragedije odvija

Izvor kaže da je strelac koristio pušku koju mu je kupila majka.

Džon je u napadu koristio pumpnu sačmaricu Maverik 88 kalibra 12, rekao je Kranc.

Pištolj je kupila njegova majka, rekao je ranije u petak za CNN visoki zvaničnik za sprovođenje zakona, upoznat sa istragom.

Napadač je tokom pucnjave koristio tri vrste municije: sačmu kalibra 12, jevrejsku sačmu i kugle, prema Krancovim rečima.

Džon je imao oko 44 preostala metaka, rekao je Kranc.

U Oregonu, šesnaestogodišnjak ne može legalno kupiti sačmaricu, ali je može legalno posedovati ako mu je roditelj preneo ili ga je dao, i može je legalno privremeno posedovati za lov, vežbanje gađanja ili sportsko gađanje.

Majka strelca je razgovarala sa CNN-om van kamere sa svog balkona, ali nije želela da komentariše kako je njen sin došao do oružja.

Vlasti kažu da je to još uvek pod istragom.

- Nedostaje mi moj dečak. Mnogo mi je žao - rekla je žena dok je plakala i pušila cigaretu.

A u poruci porodicama poginulih, rekla je: „Volela bih da sam mogla nešto da učinim. Žao mi je zbog njihovog gubitka.“

Osumnjičeni je bio bivši učenik osnovne škole

Džonova majka je za CNN rekla: „Bio je dobar dečak“ i da nije bilo nikakvih znakova upozorenja pre nego što se pucnjava odvijala.

Zvaničnici su rekli da je strelac ranije pohađao nastavu za decu sa posebnim potrebama u Silver Rejlu, ali nisu mogli da potvrde da li je bio učenik u toj konkretnoj učionici.

Tokom pandemije, njegova majka je razgovarala sa CNN-ovim partnerom KTVZ o tome kako se nada da će se časovi uživo za decu sa posebnim potrebama nastaviti. Program je opisan kao program namenjen deci sa „intenzivnim izazovima u ponašanju i socijalnim veštinama“.

Majka, koja radi kao zdravstvena pomoćnica u lokalnom domu za stare, rekla je za KTVZ da se njen tada desetogodišnji sin mučio sa učenjem od kuće i da se raduje povratku u školu 2020. godine.

- Mislim da bi bilo sjajno za mog sina da dobije pomoć koja mu je potrebna od veštih nastavnika od kojih je treba da dobije - rekla je za televizijsku stanicu.

Motiv tinejdžera se istražuje

Izvor iz policije je za CNN rekao da su dobijeni dodatni nalozi za preuzimanje podataka sa uređaja.

Lokalni istražitelji i FBI će raditi na pristupu Džonovim uređajima i utvrđivanju da li postoji trag koji vodi do pucnjave.

Na osnovu dosadašnjih intervjua, nije utvrđen jasan motiv, prema izvoru.

U međuvremenu, okrug će započeti istragu o svojim procedurama za reagovanje u vanrednim situacijama, planiranju bezbednosti i drugim aspektima vezanim za pucnjavu u školi čim im to dozvole organi reda, rekao je na konferenciji za novinare u petak, upravnik škole Bend-La Pajn, Stiven Kuk.

Kranc je upozorio da će otkrivanje informacija o strelcu i onome što je dovelo do napada potrajati.

- Možda nikada nećemo dobiti potpun odgovor, ali ga želimo - rekao je.

(CNN)

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