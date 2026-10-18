KREMLJ BRUTALNO ODBRUSIO: Sve što radi Kijev je uzaludno, masovni udari se nastavljaju bez milosti

RUSIJA nastavlja da izvodi uzvratne udare kako bi oslabila ofanzivni potencijal kijevskog režima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

Portparol ruskog predsednika naglašava da se akcione operacije trenutno sprovode neprekidno, planski i u velikom obimu, sa ciljem da se oslabi borbena moć snaga u Kijevu, što, prema njegovim rečima, već daje konkretne efekte.

– Trenutno se udari izvode kontinuirano. Oni su sistematski i masovni, to su udari osmišljeni da umanje ofanzivni potencijal kijevskog režima. To daje rezultate – izjavljuje Peskov.

Zvanična Moskva ocenjuje da aktuelno rukovodstvo u Ukrajini i dalje pokušava da se odupre, ali da to više nema kapacitet da utiče na ishod sukoba.

– Vide se poslednji znaci agonije. Kijevski režim pruža otpor. Ali to ne može da promeni tok događaja – naglasio je on.

Prema podacima iz Moskve, jedinice ruske protivvazdušne odbrane su u toku prethodne noći uspešne neutralisale ukupno 1.015 bespilotnih letelica iznad različitih teritorija Ruske Federacije.

(Sputnjik)

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