Svet

KREMLJ BRUTALNO ODBRUSIO: Sve što radi Kijev je uzaludno, masovni udari se nastavljaju bez milosti

Ivana Manić

18. 10. 2026. u 13:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSIJA nastavlja da izvodi uzvratne udare kako bi oslabila ofanzivni potencijal kijevskog režima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

КРЕМЉ БРУТАЛНО ОДБРУСИО: Све што ради Кијев је узалудно, масовни удари се настављају без милости

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

Portparol ruskog predsednika naglašava da se akcione operacije trenutno sprovode neprekidno, planski i u velikom obimu, sa ciljem da se oslabi borbena moć snaga u Kijevu, što, prema njegovim rečima, već daje konkretne efekte.

– Trenutno se udari izvode kontinuirano. Oni su sistematski i masovni, to su udari osmišljeni da umanje ofanzivni potencijal kijevskog režima. To daje rezultate – izjavljuje Peskov.

Zvanična Moskva ocenjuje da aktuelno rukovodstvo u Ukrajini i dalje pokušava da se odupre, ali da to više nema kapacitet da utiče na ishod sukoba.

– Vide se poslednji znaci agonije. Kijevski režim pruža otpor. Ali to ne može da promeni tok događaja – naglasio je on.

Prema podacima iz Moskve, jedinice ruske protivvazdušne odbrane su u toku prethodne noći uspešne neutralisale ukupno 1.015 bespilotnih letelica iznad različitih teritorija Ruske Federacije.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

- Borićemo se za život svakog deteta - Moćna poruka u spotu “Ujedinjene Srbije”

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"