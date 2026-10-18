SUKOB DEMONSTRANATA I POLICIJE U ALBANIJI: Za pet dana povređeno 272 ljudi, 12 zadržano u bolnici
UKUPAN broj povređenih tokom pet dana protesta u Tirani dostigao je 272, a u bolnici je na lečenju zadrano 12 demonstranata, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja Albanije.
Tokom protesta održanog 17. oktobra, ukupno je bilo 65 povređenih, preneo je albanski Juronjuz. Prema najnovijim podacima tog ministarstva, među povređenima je 37 policajaca, 24 demonstranta i četiri prolaznika, među kojima je i jedno maloletno lice. Od tog broja, 169 su pripadnici policije, 82 demonstranti, a 21 prolaznici.
Protesti, koje predvode studenti, počeli su zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku. Proteste prate nasilni sukobi demonstranata i policije, tokom kojih su napadnute državne institucije i privatni objekti, zapaljena vozila i izazvani požari.
Nemiri su usledili nakon višemesečnih, uglavnom mirnih protesta zbog planova za izgradnju luksuznog odmarališta na jugu Albanije koje podržava specijalni izaslanik američkog predsednika i njegov zet Džared Kušner.
Preporučujemo
U TIRANI DIVLjACI PALE AMBASADU RUSIJE: Divljaci uništavaju sve pred sobom, razorili diplomatsko predstavništvo (VIDEO)
17. 10. 2026. u 18:17 >> 19:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)