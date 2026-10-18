Svet

SUKOB DEMONSTRANATA I POLICIJE U ALBANIJI: Za pet dana povređeno 272 ljudi, 12 zadržano u bolnici

V.N.

18. 10. 2026. u 13:37

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UKUPAN broj povređenih tokom pet dana protesta u Tirani dostigao je 272, a u bolnici je na lečenju zadrano 12 demonstranata, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja Albanije.

СУКОБ ДЕМОНСТРАНАТА И ПОЛИЦИЈЕ У АЛБАНИЈИ: За пет дана повређено 272 људи, 12 задржано у болници

Foto: AP/Hameraldi Agolli

Tokom protesta održanog 17. oktobra, ukupno je bilo 65 povređenih, preneo je albanski Juronjuz. Prema najnovijim podacima tog ministarstva, među povređenima je 37 policajaca, 24 demonstranta i četiri prolaznika, među kojima je i jedno maloletno lice. Od tog broja, 169 su pripadnici policije, 82 demonstranti, a 21 prolaznici.

Foto: AP/Hameraldi Agolli

Protesti, koje predvode studenti, počeli su zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku. Proteste prate nasilni sukobi demonstranata i policije, tokom kojih su napadnute državne institucije i privatni objekti, zapaljena vozila i izazvani požari.

Foto: AP/Hameraldi Agolli

Nemiri su usledili nakon višemesečnih, uglavnom mirnih protesta zbog planova za izgradnju luksuznog odmarališta na jugu Albanije koje podržava specijalni izaslanik američkog predsednika i njegov zet Džared Kušner.

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