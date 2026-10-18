LAVROV UPERIO PRST KA AGRESORIMA: Zapalili ste ceo Bliski istok napadom na Iran!

ODLUČUJUĆU reč o bezbednom razvoju zemalja Persijskog zaliva treba dati državama tog regiona, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na devetom Dijalogu između Rusije i Saveta za saradnju arapskih zemalja Persijskog zaliva u Manami.

Foto: Yuri Kochetkov / Sputnik / Profimedia

- Očekujem da ćemo danas detaljno razgovarati o najhitnijim pitanjima Bliskog istoka, pre svega o situaciji oko Zaliva, gde se nastavlja ozbiljna vojno-politička kriza, stvorena ničim provociranom agresijom SAD i Izraela protiv Islamske Republike Iran, a za kojom je usledila lančana reakcija u mnogim drugim tačkama Bliskog istoka - istakao je ministar u uvodnoj reči na sednici.

Lavrov je poručio da Rusija podržava mirovne napore koji su usmereni na sprečavanje povratka rata u region, a svojim doprinosom smatra obnovljeni Koncept osiguranja kolektivne bezbednosti u zoni Zaliva.

Mi polazimo od toga da je neophodno dati odlučujuću reč samim priobalnim zemljama u određivanju puta osiguravanja bezbednog razvoja celog ovog izuzetno važnog strateškog regiona.

Naš koncept je usmeren upravo na stvaranje uslova za direktan dijalog među priobalnim zemljama i njihovim susedima, poput Iraka i Jordana", rekao je Lavrov.

Kako je napomenuo, Rusija poziva i zemlje koje nisu deo regiona na stvaranje uslova za ovakav dijalog.

Osim toga, šef ruske diplomatije je ocenio da dijalog u formatu Rusije-Savet za saradnju arapskih zemalja od osnivanja konstantno dokazuje svoju efikasnost i omogućava poverljivu razmenu mišljenja o najosetljivijim pitanjima globalne i regionalne agende.

- Potreba da za takvom direktnom komunikacijom, u uslovima geopolitičke konjukture koja se brzo menja, teško je preceniti. Među Ruskom Federacijom i svim zemljama Saveta ostvaruju se kontakti na najvišem nivou koji snažno utiču na jačanje odnosa zemlja -istakao je šef ruske diplomatije.

Jedan od prioriteta ruske spoljne politike i diplomatije jačanje uzajamno korisnih odnosa sa zemljama Zaliva, poručio je Lavrov.

(RT Balkan)

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