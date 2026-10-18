Svet

LAVROV UPERIO PRST KA AGRESORIMA: Zapalili ste ceo Bliski istok napadom na Iran!

P. Đurđević

18. 10. 2026. u 13:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ODLUČUJUĆU reč o bezbednom razvoju zemalja Persijskog zaliva treba dati državama tog regiona, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na devetom Dijalogu između Rusije i Saveta za saradnju arapskih zemalja Persijskog zaliva u Manami.

ЛАВРОВ УПЕРИО ПРСТ КА АГРЕСОРИМА: Запалили сте цео Блиски исток нападом на Иран!

Foto: Yuri Kochetkov / Sputnik / Profimedia

- Očekujem da ćemo danas detaljno razgovarati o najhitnijim pitanjima Bliskog istoka, pre svega o situaciji oko Zaliva, gde se nastavlja ozbiljna vojno-politička kriza, stvorena ničim provociranom agresijom SAD i Izraela protiv Islamske Republike Iran, a za kojom je usledila lančana reakcija u mnogim drugim tačkama Bliskog istoka - istakao je ministar u uvodnoj reči na sednici.

Lavrov je poručio da Rusija podržava mirovne napore koji su usmereni na sprečavanje povratka rata u region, a svojim doprinosom smatra obnovljeni Koncept osiguranja kolektivne bezbednosti u zoni Zaliva.

Mi polazimo od toga da je neophodno dati odlučujuću reč samim priobalnim zemljama u određivanju puta osiguravanja bezbednog razvoja celog ovog izuzetno važnog strateškog regiona.

Naš koncept je usmeren upravo na stvaranje uslova za direktan dijalog među priobalnim zemljama i njihovim susedima, poput Iraka i Jordana", rekao je Lavrov.

Kako je napomenuo, Rusija poziva i zemlje koje nisu deo regiona na stvaranje uslova za ovakav dijalog. 

Osim toga, šef ruske diplomatije je ocenio da dijalog u formatu Rusije-Savet za saradnju arapskih zemalja od osnivanja konstantno dokazuje svoju efikasnost i omogućava poverljivu razmenu mišljenja o najosetljivijim pitanjima globalne i regionalne agende.

- Potreba da za takvom direktnom komunikacijom, u uslovima geopolitičke konjukture koja se brzo menja, teško je preceniti. Među Ruskom Federacijom i svim zemljama Saveta ostvaruju se kontakti na najvišem nivou koji snažno utiču na jačanje odnosa zemlja -istakao je šef ruske diplomatije.

Jedan od prioriteta ruske spoljne politike i diplomatije jačanje uzajamno korisnih odnosa sa zemljama Zaliva, poručio je Lavrov.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"