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NOVI DETALJI O EKSPLOZIJI U KANADSKOJ VOJNOJ BAZI: Najmanje sedam osoba poginulo, nekoliko desetina povređeno (VIDEO)

Ј.О.С.

18. 10. 2026. u 14:00

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NAJMANjE sedam osoba je poginulo, a nekoliko desetina je povređeno u eksploziji i velikom požaru koji su izbili u vojnoj bazi CFB u Alberti, Kanadi.

НОВИ ДЕТАЉИ О ЕКСПЛОЗИЈИ У КАНАДСКОЈ ВОЈНОЈ БАЗИ: Најмање седам особа погинуло, неколико десетина повређено (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Tokom vojne vežbe sa bojevom municijom, došlo je do snažne eksplozije i razornog požara u Bazi kanadskih snaga Vejnrajt u pokrajini Alberta, a udari vetra koji dostižu brzinu i do 100 kilometara na čas, dodatno su razbuktali vatru i proširili je van kruga baze direktno prema civilnom području.

Prema zvaničnim podacima, potvrđeno je najmanje 7 smrtnih slučajeva, dok je veliki broj povređenih hitno prebačen u najbliže bolnice.

Zbog velikog priliva pacijenata u bolnicama u Edmontonu, aktiviran je vanredni protokol "narandžasti kod" (code orange).

Lekar hitne službe bolnice Rojal Aleksandra, dr Voren Tersk, izjavio je za CVC da je reč o "situaciji s kakvom se zdravstveni sistem susreće jednom u 15 do 25 godina", dodajući da trenutno "ima pacijenata više nego što iko želi da broji". 

Kako prenose lokalni mediji, medicinski kapaciteti u samom Vejnratu su u potpunosti popunjeni i preplavljeni, te su zvaničnici apelovali na građane da ne dolaze u zdravstvene centre ukoliko životno nisu ugroženi.

Gašenje požara otežano, stiže pomoć susednih provinicija

Gašenje požara je dodatno otežano usled snažne oluje.

Vatrena stihija obara drveće i širi se van ograde kompleksa.

Pored vatrograsnih ekipa iz svih okolnih opština, susedna provincija Saskačevan i njihov premijer Skot Mo su poslali pomoć u ljudstvu i opremi. 

Takođe, vlasti Vejnrata su zamolile građane da oslobode sve puteve kako bi obezbedili prolaz hitnim službama, dok zvanična naredba o evakuaciji tog grada nije još uvek izdata. 

Istraga u toku

Prema navodima Global Njuz koji se poziva na lokalne izvore, tokom vežbe je pogođen plinovod ili gasna bušotina unutar samog poligona baze.

Zvaničnu istragu paralelno vode Kanadske oružane snage i Kraljevska kanadska konjička policija (RCMP).

Vlasti se još uvek nisu saopštile da li među stradalima ima civilnih radnika.

Prema operativnim podacima medija, u centru za obuku svakodnevno radi oko 300 civila uz 690 aktivnih vojnika.

Zvanični popisi beleže da u rednovnim okolnostima, vojni kompleks zapošljava oko 1.310 stalnih vojnih i civilnih lica. 

Kanadski ministar odbrane Dejvid Mekginti i kanadski premijer Mark Karni potvrdili su tragičan ishod i naveli da je situacija i dalje aktivna.

Tragedija tokom izbora, evakuacija glasačkog mesta

Zbog neposredne opasnosti od požara, glasačko mesto u Vejnratu je zatvoreno i evakuisano, dok su glasački listići pod strogim nadzorom prebačeni u obližnja bezbedna mesta.

Iako je glavni izborni dan za istorijski referendum o otcepljenju Alberte od Kanade zakazan za ponedeljak, tokom vikenda su otvorena birališta za rano glasanje, na kojima je svoj glas već dalo preko milion ljudi.

(CBC/NPR/Global Njuz)

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