NOVI DETALJI O EKSPLOZIJI U KANADSKOJ VOJNOJ BAZI: Najmanje sedam osoba poginulo, nekoliko desetina povređeno (VIDEO)

NAJMANjE sedam osoba je poginulo, a nekoliko desetina je povređeno u eksploziji i velikom požaru koji su izbili u vojnoj bazi CFB u Alberti, Kanadi.

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Tokom vojne vežbe sa bojevom municijom, došlo je do snažne eksplozije i razornog požara u Bazi kanadskih snaga Vejnrajt u pokrajini Alberta, a udari vetra koji dostižu brzinu i do 100 kilometara na čas, dodatno su razbuktali vatru i proširili je van kruga baze direktno prema civilnom području.

Prema zvaničnim podacima, potvrđeno je najmanje 7 smrtnih slučajeva, dok je veliki broj povređenih hitno prebačen u najbliže bolnice.

At least seven people have been killed and many others injured in an explosion during a live-fire training exercise at Canadian Forces Base Wainwright, Alberta. Local accounts suggest an 84 mm Carl-Gustaf round struck a gas well or pipeline, triggering a fire that spread toward munitions storage and caused secondary explosions. These details remain unconfirmed. Regional hospitals reportedly activated Code Orange mass-casualty protocols, while STARS air ambulances were reportedly dispatched. The full casualty toll remains unverified. — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 18, 2026

Zbog velikog priliva pacijenata u bolnicama u Edmontonu, aktiviran je vanredni protokol "narandžasti kod" (code orange).

Lekar hitne službe bolnice Rojal Aleksandra, dr Voren Tersk, izjavio je za CVC da je reč o "situaciji s kakvom se zdravstveni sistem susreće jednom u 15 do 25 godina", dodajući da trenutno "ima pacijenata više nego što iko želi da broji".

Kako prenose lokalni mediji, medicinski kapaciteti u samom Vejnratu su u potpunosti popunjeni i preplavljeni, te su zvaničnici apelovali na građane da ne dolaze u zdravstvene centre ukoliko životno nisu ugroženi.

SE RE PUDRIO EN CANADA En alberta, una base exploto con los soldados adentro Todavia no se sabe bien que pasó, algunos dicen que una artillería de práctica le pego a un pozo natural de gas (??) Algunos medios dicen que murio poca gente y otros que los hospitales no dan abasto https://t.co/ABJ3BuiVrF — ElBuni (@therealbuni) October 18, 2026

Gašenje požara otežano, stiže pomoć susednih provinicija

Gašenje požara je dodatno otežano usled snažne oluje.

Vatrena stihija obara drveće i širi se van ograde kompleksa.

Pored vatrograsnih ekipa iz svih okolnih opština, susedna provincija Saskačevan i njihov premijer Skot Mo su poslali pomoć u ljudstvu i opremi.

Takođe, vlasti Vejnrata su zamolile građane da oslobode sve puteve kako bi obezbedili prolaz hitnim službama, dok zvanična naredba o evakuaciji tog grada nije još uvek izdata.

Footage from @bkbrey shows the aftermath of the large fire at CFB Wainwright in Alberta, following an incident where a live fire exercise triggered a massive explosion. So far 7 have been reported killed with others injured in the serious incident. Numerous unconfirmed reports also indicate that additional military medical and/or emergency personnel were parachuted in to help aid in the response. More to come. — OSINTdefender (@sentdefender) October 18, 2026

Istraga u toku

Prema navodima Global Njuz koji se poziva na lokalne izvore, tokom vežbe je pogođen plinovod ili gasna bušotina unutar samog poligona baze.

Zvaničnu istragu paralelno vode Kanadske oružane snage i Kraljevska kanadska konjička policija (RCMP).

Vlasti se još uvek nisu saopštile da li među stradalima ima civilnih radnika.

Prema operativnim podacima medija, u centru za obuku svakodnevno radi oko 300 civila uz 690 aktivnih vojnika.

Zvanični popisi beleže da u rednovnim okolnostima, vojni kompleks zapošljava oko 1.310 stalnih vojnih i civilnih lica.

Kanadski ministar odbrane Dejvid Mekginti i kanadski premijer Mark Karni potvrdili su tragičan ishod i naveli da je situacija i dalje aktivna.

🔥🇨🇦A major fire broke out at Canadian Forces Base Wainwright in Alberta at around 4 p.m. local time on October 17, spreading beyond the training area and leaving several people dead and injured. Global News reported at least seven fatalities and dozens injured, citing unnamed military sources. Edmonton’s Royal Alexandra Hospital declared a “code orange” — a disaster response protocol for mass-casualty incidents — as emergency departments prepared for a surge of patients. Defence Minister David McGuinty described the situation as “very active and delicate,” while the cause remains unconfirmed; reports suggest a gas line or well may have been struck during a live-fire exercise. Prime Minister Mark Carney expressed support for those affected. — Global Brief (@globalbrief_now) October 18, 2026

Tragedija tokom izbora, evakuacija glasačkog mesta

Zbog neposredne opasnosti od požara, glasačko mesto u Vejnratu je zatvoreno i evakuisano, dok su glasački listići pod strogim nadzorom prebačeni u obližnja bezbedna mesta.

Iako je glavni izborni dan za istorijski referendum o otcepljenju Alberte od Kanade zakazan za ponedeljak, tokom vikenda su otvorena birališta za rano glasanje, na kojima je svoj glas već dalo preko milion ljudi.

(CBC/NPR/Global Njuz)