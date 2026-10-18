NOVI DETALJI O EKSPLOZIJI U KANADSKOJ VOJNOJ BAZI: Najmanje sedam osoba poginulo, nekoliko desetina povređeno (VIDEO)
NAJMANjE sedam osoba je poginulo, a nekoliko desetina je povređeno u eksploziji i velikom požaru koji su izbili u vojnoj bazi CFB u Alberti, Kanadi.
Tokom vojne vežbe sa bojevom municijom, došlo je do snažne eksplozije i razornog požara u Bazi kanadskih snaga Vejnrajt u pokrajini Alberta, a udari vetra koji dostižu brzinu i do 100 kilometara na čas, dodatno su razbuktali vatru i proširili je van kruga baze direktno prema civilnom području.
Prema zvaničnim podacima, potvrđeno je najmanje 7 smrtnih slučajeva, dok je veliki broj povređenih hitno prebačen u najbliže bolnice.
Zbog velikog priliva pacijenata u bolnicama u Edmontonu, aktiviran je vanredni protokol "narandžasti kod" (code orange).
Lekar hitne službe bolnice Rojal Aleksandra, dr Voren Tersk, izjavio je za CVC da je reč o "situaciji s kakvom se zdravstveni sistem susreće jednom u 15 do 25 godina", dodajući da trenutno "ima pacijenata više nego što iko želi da broji".
Kako prenose lokalni mediji, medicinski kapaciteti u samom Vejnratu su u potpunosti popunjeni i preplavljeni, te su zvaničnici apelovali na građane da ne dolaze u zdravstvene centre ukoliko životno nisu ugroženi.
Gašenje požara otežano, stiže pomoć susednih provinicija
Gašenje požara je dodatno otežano usled snažne oluje.
Vatrena stihija obara drveće i širi se van ograde kompleksa.
Pored vatrograsnih ekipa iz svih okolnih opština, susedna provincija Saskačevan i njihov premijer Skot Mo su poslali pomoć u ljudstvu i opremi.
Takođe, vlasti Vejnrata su zamolile građane da oslobode sve puteve kako bi obezbedili prolaz hitnim službama, dok zvanična naredba o evakuaciji tog grada nije još uvek izdata.
Istraga u toku
Prema navodima Global Njuz koji se poziva na lokalne izvore, tokom vežbe je pogođen plinovod ili gasna bušotina unutar samog poligona baze.
Zvaničnu istragu paralelno vode Kanadske oružane snage i Kraljevska kanadska konjička policija (RCMP).
Vlasti se još uvek nisu saopštile da li među stradalima ima civilnih radnika.
Prema operativnim podacima medija, u centru za obuku svakodnevno radi oko 300 civila uz 690 aktivnih vojnika.
Zvanični popisi beleže da u rednovnim okolnostima, vojni kompleks zapošljava oko 1.310 stalnih vojnih i civilnih lica.
Kanadski ministar odbrane Dejvid Mekginti i kanadski premijer Mark Karni potvrdili su tragičan ishod i naveli da je situacija i dalje aktivna.
Tragedija tokom izbora, evakuacija glasačkog mesta
Zbog neposredne opasnosti od požara, glasačko mesto u Vejnratu je zatvoreno i evakuisano, dok su glasački listići pod strogim nadzorom prebačeni u obližnja bezbedna mesta.
Iako je glavni izborni dan za istorijski referendum o otcepljenju Alberte od Kanade zakazan za ponedeljak, tokom vikenda su otvorena birališta za rano glasanje, na kojima je svoj glas već dalo preko milion ljudi.
(CBC/NPR/Global Njuz)
Preporučujemo
VLASNICA VRTIĆA U KINI OSUĐENA NA DOŽIVOTNI ZATVOR: Optužena za trovanje više od 200 dece
18. 10. 2026. u 08:54
AMERIKA NE MOŽE BEZ RUSIJE! Tramp odložio sankcije Moskvi, a sada traži i njen dizel
18. 10. 2026. u 08:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)