"TISA GAZI VOLJU 3,5 MILIONA MAĐARA" Orban upozorava: Mađar prepušta našu decu džender lobiju da bi udovoljio Briselu
BIVŠI premijer Mađarske Viktor Orban upozorio je da nova mađarska vlast na čelu sa Peterom Mađarom poništava volju 3,5 miliona građana i vraća rodnu propagandu u škole i vrtiće.
- Peter Mađar prepušta mađarsku decu na milost i nemilost džender (rodnom) lobiju kako bi ispunio zahteve Brisela. Partija Tisa izmenila je mađarski Zakon o zaštiti dece. Ovaj amandman odnosi se na proširenje prava LGBTK organizacija i slabljenje mađarskih pravila o zaštiti dece. Vlada Fidesa i KDNP-a uvela je najbolji zakon o zaštiti dece u Evropi. Partija Tisa sada ovo menja kako bi služila interesima LGBTK organizacija i pedofila. Zaobilaženjem roditelja, oni dozvoljavaju povratak rodne propagande u mađarske škole i vrtiće. Štaviše, ovaj potez partije Tisa je duboko nedemokratski. Na referendumu o zaštiti dece 2022. godine, 3,5 miliona Mađara reklo je „ne” rodnoj propagandi. Vlada partije Tisa sada zanemaruje njihovu volju - navodi se u njegovoj objavi na društvenoj mreži Iks.
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