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"TISA GAZI VOLJU 3,5 MILIONA MAĐARA" Orban upozorava: Mađar prepušta našu decu džender lobiju da bi udovoljio Briselu

В.Н.

14. 10. 2026. u 17:09

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BIVŠI premijer Mađarske Viktor Orban upozorio je da nova mađarska vlast na čelu sa Peterom Mađarom poništava volju 3,5 miliona građana i vraća rodnu propagandu u škole i vrtiće.

ТИСА ГАЗИ ВОЉУ 3,5 МИЛИОНА МАЂАРА Орбан упозорава: Мађар препушта нашу децу џендер лобију да би удовољио Бриселу

foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

- Peter Mađar prepušta mađarsku decu na milost i nemilost džender (rodnom) lobiju kako bi ispunio zahteve Brisela. Partija Tisa izmenila je mađarski Zakon o zaštiti dece. Ovaj amandman odnosi se na proširenje prava LGBTK organizacija i slabljenje mađarskih pravila o zaštiti dece. Vlada Fidesa i KDNP-a uvela je najbolji zakon o zaštiti dece u Evropi. Partija Tisa sada ovo menja kako bi služila interesima LGBTK organizacija i pedofila. Zaobilaženjem roditelja, oni dozvoljavaju povratak rodne propagande u mađarske škole i vrtiće. Štaviše, ovaj potez partije Tisa je duboko nedemokratski. Na referendumu o zaštiti dece 2022. godine, 3,5 miliona Mađara reklo je „ne” rodnoj propagandi. Vlada partije Tisa sada zanemaruje njihovu volju  - navodi se u njegovoj objavi na društvenoj mreži Iks. 

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