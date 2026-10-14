"TISA GAZI VOLJU 3,5 MILIONA MAĐARA" Orban upozorava: Mađar prepušta našu decu džender lobiju da bi udovoljio Briselu

BIVŠI premijer Mađarske Viktor Orban upozorio je da nova mađarska vlast na čelu sa Peterom Mađarom poništava volju 3,5 miliona građana i vraća rodnu propagandu u škole i vrtiće.

foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

- Peter Mađar prepušta mađarsku decu na milost i nemilost džender (rodnom) lobiju kako bi ispunio zahteve Brisela. Partija Tisa izmenila je mađarski Zakon o zaštiti dece. Ovaj amandman odnosi se na proširenje prava LGBTK organizacija i slabljenje mađarskih pravila o zaštiti dece. Vlada Fidesa i KDNP-a uvela je najbolji zakon o zaštiti dece u Evropi. Partija Tisa sada ovo menja kako bi služila interesima LGBTK organizacija i pedofila. Zaobilaženjem roditelja, oni dozvoljavaju povratak rodne propagande u mađarske škole i vrtiće. Štaviše, ovaj potez partije Tisa je duboko nedemokratski. Na referendumu o zaštiti dece 2022. godine, 3,5 miliona Mađara reklo je „ne” rodnoj propagandi. Vlada partije Tisa sada zanemaruje njihovu volju - navodi se u njegovoj objavi na društvenoj mreži Iks.

Péter Magyar is putting Hungarian children at the mercy of the gender lobby to meet Brussels’ demands. Tisza has rewritten Hungary’s Child Protection Act. The amendment is about expanding the rights of LGBTQ organisations and weakening Hungary’s child protection rules. The Fidesz–KDNP government introduced Europe’s best child protection law. Tisza is now rewriting this to serve the interests of LGBTQ organisations and paedophiles. By bypassing parents, they are allowing gender propaganda back into Hungarian schools and nurseries. Furthermore, Tisza’s move is deeply undemocratic. In the 2022 child protection referendum, 3.5 million Hungarians said no to gender propaganda. The Tisza government is now disregarding their will. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 14, 2026