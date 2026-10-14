BRITANSKI VOJNI KUVAR OSUĐEN: Služiće 46 meseci zatvora zbog ručno rađenog oružja, baruta i saradnje sa teroristima

PRIPADNIK britanskih oružanih snaga Mark Brodherst (28) osuđen je na 46 meseci zatvora nakon što je antiteroristička policija u njegovoj spavaćoj sobi otkrila ručno izrađeno vatreno oružje i barut.

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Prema zvaničnom saopštenju Državnog tužilaštva Velike Britanije, Antiterositička policija Severoistok uhapsila je Brodhersta 25. septembra u garnizonu Katerik u Severnom Jorkširu.

Pretresom njegove kuće u Česterfildu otkriveni su ručno izrađeno vatreno oružje i eksplozivni prah.

Brodherst je pred Krunskim sudom u Šefildu priznao krivicu za posedocanje ekploziva i posedovanje vatrenog oružja bez dozvole, a sud dodaje da je utvrđeno da njegovo krivično delo ima "povezanost sa terorizmom".

Kako se navodi u saopštenju, sud je otkrio da je Brodherst skoro dve godine komunicirao sa osuđenim teroristima Kristoferom Ringluzom, Borganom Stjuartom i Markom Picetoom putem društvenih mreža Fejsbuk i Telegram sa kojima je delio "krajnje desničarske i ekstremističke stavove".

Ringroz, Stjuart i Piceto su prošle godine osuđeni na ukupno 29 godina zatvora za planiranje terorističkog napada, kao i za više drugih krivičnih dela koji su povezani sa terorizmom i vatrenim oružjem usmerenih protiv jevrejskih i muslimanskih zajednica na severu Engleske.

- Mark Brodherst je očigledno bio zainteresovan za nasilje i razvoj oružja koje je imalo sposobnost da nanese nesagledivu štetu nevinim ljudima.

Bio je uronjen u ekstremistički materijal i održavao je blizak kontakt tokom dužeg perioda sa trojicom sada osuđenih terorista koji su bili inspirisani SS taktikama i supremacionističkom ideologijom - rekao je Frenk Ferguson, šef Odeljenja za specijalni kriminal i antiterorizam.

(cps.gov.uk)