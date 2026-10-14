BRITANSKI VOJNI KUVAR OSUĐEN: Služiće 46 meseci zatvora zbog ručno rađenog oružja, baruta i saradnje sa teroristima
PRIPADNIK britanskih oružanih snaga Mark Brodherst (28) osuđen je na 46 meseci zatvora nakon što je antiteroristička policija u njegovoj spavaćoj sobi otkrila ručno izrađeno vatreno oružje i barut.
Prema zvaničnom saopštenju Državnog tužilaštva Velike Britanije, Antiterositička policija Severoistok uhapsila je Brodhersta 25. septembra u garnizonu Katerik u Severnom Jorkširu.
Pretresom njegove kuće u Česterfildu otkriveni su ručno izrađeno vatreno oružje i eksplozivni prah.
Brodherst je pred Krunskim sudom u Šefildu priznao krivicu za posedocanje ekploziva i posedovanje vatrenog oružja bez dozvole, a sud dodaje da je utvrđeno da njegovo krivično delo ima "povezanost sa terorizmom".
Kako se navodi u saopštenju, sud je otkrio da je Brodherst skoro dve godine komunicirao sa osuđenim teroristima Kristoferom Ringluzom, Borganom Stjuartom i Markom Picetoom putem društvenih mreža Fejsbuk i Telegram sa kojima je delio "krajnje desničarske i ekstremističke stavove".
Ringroz, Stjuart i Piceto su prošle godine osuđeni na ukupno 29 godina zatvora za planiranje terorističkog napada, kao i za više drugih krivičnih dela koji su povezani sa terorizmom i vatrenim oružjem usmerenih protiv jevrejskih i muslimanskih zajednica na severu Engleske.
- Mark Brodherst je očigledno bio zainteresovan za nasilje i razvoj oružja koje je imalo sposobnost da nanese nesagledivu štetu nevinim ljudima.
Bio je uronjen u ekstremistički materijal i održavao je blizak kontakt tokom dužeg perioda sa trojicom sada osuđenih terorista koji su bili inspirisani SS taktikama i supremacionističkom ideologijom - rekao je Frenk Ferguson, šef Odeljenja za specijalni kriminal i antiterorizam.
(cps.gov.uk)
Preporučujemo
Ruski vojnik pobegao iz ukrajinskog zarobljeništva pa pobio petoricu vojnika
14. 10. 2026. u 15:42
RUSKI DIPLOMATA U AKCIJI: Lavrov stigao u Baku
14. 10. 2026. u 15:25
EKSPLOZIJA U FABRICI "INTEL" TOKOM POSETE NETANJAHUA GRADU: Ima povređenih (VIDEO)
14. 10. 2026. u 15:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)