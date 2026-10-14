ODLUKA KOJA JE ŠOKIRALA SVET: SpejsIks isključio Starlink – ukrajinski dronovi ostali bez signala!
SPEJSIks-ov (SpaceX) Starlink internet servis je bio ograničen preko noći u Ukrajini, što je poremetilo nekoliko važnih borbenih operacija ukrajinskih oružanih snaga. Ograničenja se posebno odnose na „vojni paket“.
Ovo je prvi objavio volonter Serhij Sternenko na svom Telegram kanalu, a kasnije je potvrdio Serhij Beskrestnov, savetnik ukrajinskog predsednika.
Prema Sternenkovim rečima, Starlink terminali su izgubili vezu tokom kretanja, kada su brzine prelazile 160 km/h. Kasnije je dodao da je Starlink usluga dodatno ograničena, na 60-70 km/h.
-SpejsIks je verovatno pribegao ovim merama na zahtev Trampove administracije. Redovni satelitski komunikacioni terminali su operativni, predložio je Sternenko.
Beskrestnov je pojasnio da se ograničenja odnose na ukrajinske oružane snage.
-Ograničenje se trenutno odnosi na „vojni paket“ usluga StarŠild i postavljeno je na 100 milja na sat. Naše odbrambene snage nisu dobile prethodno obaveštenje o ovom ograničenju, što je poremetilo niz operacija. Jasno je da ovaj korak ne može biti slučajan i povezan je sa trenutnom političkom situacijom, napisao je Beskrestnov na svom Telegram kanalu.
Prema rečima Beskrestnova, ove mere su ograničile logistiku, lansiranje dronova i sposobnost Ukrajine da obara rakete Šahed.
-Svi pišu da je ograničenje Starlinka uticalo na misije dugog dometa i logistiku na frontu, ali postoji još jedan veliki problem. Starlink se koristi u najefikasnijem presretačima za odbranu našeg neba od aviona Šahed. U stvari, svojim postupcima, naši partneri nas lišavaju jedne od retkih šansi da odbranimo zemlju od aviona Šahed, piše Serhij Beskrestnov.
Takođe danas, Volodimir Zelenski je izjavio da Ukrajina po drugi put nije dobila upozorenje od SAD o ruskim lansiranjima balističkih raketa na Kijev. Kasnije je portparol ukrajinskog vazduhoplovstva Jurij Ignat pojasnio da Ukrajina samo sinoć nije dobila upozorenje o lansiranju prvog talasa balističkih raketa, dok su upozorenja već bila izdata za tri naredna talasa napada te noći.
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