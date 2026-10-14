ODLUKA KOJA JE ŠOKIRALA SVET: SpejsIks isključio Starlink – ukrajinski dronovi ostali bez signala!

SPEJSIks-ov (SpaceX) Starlink internet servis je bio ograničen preko noći u Ukrajini, što je poremetilo nekoliko važnih borbenih operacija ukrajinskih oružanih snaga. Ograničenja se posebno odnose na „vojni paket“.

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Ovo je prvi objavio volonter Serhij Sternenko na svom Telegram kanalu, a kasnije je potvrdio Serhij Beskrestnov, savetnik ukrajinskog predsednika.

Prema Sternenkovim rečima, Starlink terminali su izgubili vezu tokom kretanja, kada su brzine prelazile 160 km/h. Kasnije je dodao da je Starlink usluga dodatno ograničena, na 60-70 km/h.

-SpejsIks je verovatno pribegao ovim merama na zahtev Trampove administracije. Redovni satelitski komunikacioni terminali su operativni, predložio je Sternenko.

Beskrestnov je pojasnio da se ograničenja odnose na ukrajinske oružane snage.

-Ograničenje se trenutno odnosi na „vojni paket“ usluga StarŠild i postavljeno je na 100 milja na sat. Naše odbrambene snage nisu dobile prethodno obaveštenje o ovom ograničenju, što je poremetilo niz operacija. Jasno je da ovaj korak ne može biti slučajan i povezan je sa trenutnom političkom situacijom, napisao je Beskrestnov na svom Telegram kanalu.

Prema rečima Beskrestnova, ove mere su ograničile logistiku, lansiranje dronova i sposobnost Ukrajine da obara rakete Šahed.

-Svi pišu da je ograničenje Starlinka uticalo na misije dugog dometa i logistiku na frontu, ali postoji još jedan veliki problem. Starlink se koristi u najefikasnijem presretačima za odbranu našeg neba od aviona Šahed. U stvari, svojim postupcima, naši partneri nas lišavaju jedne od retkih šansi da odbranimo zemlju od aviona Šahed, piše Serhij Beskrestnov.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

Takođe danas, Volodimir Zelenski je izjavio da Ukrajina po drugi put nije dobila upozorenje od SAD o ruskim lansiranjima balističkih raketa na Kijev. Kasnije je portparol ukrajinskog vazduhoplovstva Jurij Ignat pojasnio da Ukrajina samo sinoć nije dobila upozorenje o lansiranju prvog talasa balističkih raketa, dok su upozorenja već bila izdata za tri naredna talasa napada te noći.

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