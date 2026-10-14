PAKAO O ORUMUZU, 2.500 KONTEJNERA ODE BESTRAGA: Nakon brutalne eksplozije brod završio na dnu, oglasila se Garda

KONTEJNERSKI brod koji je prevozio više od 2.500 kontejnera potonuo je jutros u vodama južno od Ormuskog moreuza, nakon što je naleteo na morsku minu i zapalio se, saopštila je Mornarica Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC).

Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Mornarica Korpusa čuvara islamske revolucije saopštila je da je kontejnerski brod u sredu ujutru naleteo na morsku minu u Ormuskom moreuzu, nakon čega se zapalio i potonuo, prenosi iranska agencija Mehr.

Prema navodima službe za odnose s javnošću Mornarice IRGC-a, brod je pokušao da prođe kroz neovlašćenu i visoko rizičnu rutu kroz moreuz, kada je naleteo na minu i nakon eksplozije zahvatio ga je snažan požar.

Brod je potonuo u južnim vodama Ormuskog moreuza usled požara.

Mornarica IRGC-a upozorila je lokalne brodove i ribare na opasnost od sudara sa kontejnerima koji plutaju na površini vode prilikom prolaska kroz to područje.

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