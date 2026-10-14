Svet

PAD AVIONA ODNEO ŠEST ŽIVOTA: Stravična nesreća u Americi, poginulo i dete

В.Н.

14. 10. 2026. u 16:58

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ŠEST osoba, među kojima je i jedno dete, poginulo je u padu manjeg aviona u američkoj saveznoj državi Viskonsin.

ПАД АВИОНА ОДНЕО ШЕСТ ЖИВОТА: Стравична несрећа у Америци, погинуло и дете

Foto: Unsplash/Connor Betts

Šerif okruga Sauk Čip Majster saopštio je da niko od putnika i članova posade koji su se nalazili u letelici nije preživeo.

Nesreća se dogodila sinoć oko 21.30 časova po lokalnom vremenu oko 65 kilometara od glavnog grada Viskonsina.

Prema informacijama kancelarije šerifa okruga Sauk, nastadalo je pet odraslih osoba i jedno dete.

Nakon više dojava građana o padu aviona u blizini jezera Miror, spasilačke ekipe su stigle na mesto nesreće i pronašle tela stradarih u zapaljenoj olupini aviona.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a dodaje se da nema povređenih na zemlji i nema materijalne štete na objektima blizu mesta nesreće.

Istragu sada vode Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) Sjedinjenih Američkih Država.

(B92)

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