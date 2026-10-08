SIRIJA SPREMA VOJNIKE ZA SAUDIJSKU ARABIJU? Damask pred odlukom koja može promeniti odnos snaga

SIRIJA razmatra mogućnost pružanja vojne pomoći Saudijskoj Arabiji zbog eskalacije sukoba sa Hutima u Jemenu koje podržava Iran, uključujući odbrambenu pomoć i moguće raspoređivanje sirijskih snaga, naveli su američki i sirijski vojni zvaničnik upoznati sa situacijom.

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Američki zvaničnik rekao je da je Saudijska Arabija zatražila od Sirije da rasporedi snage za borbu protiv Huta, dok je medijski savetnik sirijskog predsednika Ahmeda el Šare, Ahmad Zaidan, tu tvrdnju demantovao na platformi Iks.

Sirijski diplomata rekao je da Sirija čvrsto stoji uz Saudijsku Arabiju pred napadima Huta, ali da je prioritet vlade oporavak zemlje nakon građanskog rata.

On je dodao da bi eventualna vojna saradnja bila moguća isključivo kroz zvanične kanale i u okviru bilateralnih sporazuma.

Sirijski predsednik Ahmed el Šara posetio je u utorak Rijad i sastao se sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom.

Američki zvaničnik rekao je da su razgovarali i o potencijalnoj vojnoj pomoći Sirije Saudijskoj Arabiji.

Saudijska Arabija traži pomoć od SAD, Evrope i zemalja Bliskog istoka, kako za odbranu tako i za ofanzivne operacije, nakon višenedeljnih napada Huta raketama i dronovima.

Borbe na terenu vode razjedinjene snage jemenske vlade uz saudijsku vazdušnu podršku. Moguće raspoređivanje sirijskih snaga nosilo bi rizike za Damask, koji nastoji da izbegne uključivanje u regionalne sukobe i da se usredsredi na obnovu zemlje.

Sirija istovremeno reorganizuje vojsku spajanjem različitih milicijskih grupa koje su učestvovale u svrgavanju bivšeg predsednika Bašara el Asada.

Američki zvaničnik upozorio je da bi sukob sirijskih snaga sa Hutima mogao da dobije versku dimenziju i dodatno da produbi podele u Siriji.

Uključivanje u borbu protiv Huta takođe bi moglo biti shvaćeno kao neprijateljski čin prema Iranu i njegovim saveznicima.

Saudijska Arabija je takođe pružila finansijsku pomoć Siriji, a američki zvaničnik ocenio je da bi sirijska podrška mogla dovesti do njenog povećanja.

(Tanjug)