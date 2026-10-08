URUŠILA SE VIŠESPRATNICA, LJUDI ZATRPANI POD TONAMA BETONA: Drama u Istanbulu, spasioci u trci sa vremenom (VIDEO)

PRVA tri sprata sedmospratne stambene zgrade srušila su se u istanbulskom okrugu Maltepe jutros oko 5:40 sati po lokalnom vremenu, ostavljajući stanare zarobljene pod ruševinama.

Foto: Printskrin/Iks/Boşuna Tıklama

Za sada su spasene samo tri osobe, dok hitne službe jure na lice mesta u pokušaju da raščiste ruševine.

Prema izveštajima, u delu zgrade koji se srušio u tom trenutku nalazilo se najmanje sedam osoba.

🔴 ENKAZ ALTINDAN 5 KİŞİ KURTARILDI, EKİPLER SEFERBER OLDU! Maltepe’de 1987 yılında yapılan 7 katlı binanın alt 3 katının çökmesinin ardından, AFAD koordinasyonunda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir arama kurtarma çalışması yürütülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Anadolu Yakası itfaiye ekipleri de seferber olarak çalışmalara katıldı. Enkaz altındaki 12 kişiden 5’i sağ kurtarıldı, 4 kişiyle temas sağlandı. Kalan 3 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Kurtarılan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmuyor. Büyük bir özveriyle can kurtarmak için mücadele eden tüm ekiplere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) October 8, 2026

Svi stanari sa viših spratova uspešno su evakuisani dok su spasilačke ekipe pristizale kako bi započele potragu za ljudima zarobljenim pod ruševinama.

U zgradi živi 33 ljudi

U sedmospratnoj zgradi u Istanbulu živi 33 ljudi, uz nekoliko lokala u prizemlju. Nakon urušavanja, spasilačke ekipe su u kontaktu sa još četiri zarobljene osobe, a zgrada je izgrađena 1987. godine, rekao je guverner Istanbula Davut Gul.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. ▬ Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/woZuC4EuNu — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 8, 2026

Još uvek nije poznato šta je uzrokovalo rušenje zgrade. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok, piše San.

- Naša država je na terenu sa svim svojim institucijama i resursima. Radovi se nastavljaju bez prekida, uz veliku pažnju i odlučnost, ne isključujući nijednu mogućnost, kako bismo što pre stigli do naših građana pod ruševinama. Želimo svim našim građanima brz oporavak. Neka Bog podari brz oporavak povređenima - poručio je ministar životne sredine Murat Kurum, preneo je Kurir.

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