URUŠILA SE VIŠESPRATNICA, LJUDI ZATRPANI POD TONAMA BETONA: Drama u Istanbulu, spasioci u trci sa vremenom (VIDEO)
PRVA tri sprata sedmospratne stambene zgrade srušila su se u istanbulskom okrugu Maltepe jutros oko 5:40 sati po lokalnom vremenu, ostavljajući stanare zarobljene pod ruševinama.
Za sada su spasene samo tri osobe, dok hitne službe jure na lice mesta u pokušaju da raščiste ruševine.
Prema izveštajima, u delu zgrade koji se srušio u tom trenutku nalazilo se najmanje sedam osoba.
Svi stanari sa viših spratova uspešno su evakuisani dok su spasilačke ekipe pristizale kako bi započele potragu za ljudima zarobljenim pod ruševinama.
U zgradi živi 33 ljudi
U sedmospratnoj zgradi u Istanbulu živi 33 ljudi, uz nekoliko lokala u prizemlju. Nakon urušavanja, spasilačke ekipe su u kontaktu sa još četiri zarobljene osobe, a zgrada je izgrađena 1987. godine, rekao je guverner Istanbula Davut Gul.
Još uvek nije poznato šta je uzrokovalo rušenje zgrade. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok, piše San.
- Naša država je na terenu sa svim svojim institucijama i resursima. Radovi se nastavljaju bez prekida, uz veliku pažnju i odlučnost, ne isključujući nijednu mogućnost, kako bismo što pre stigli do naših građana pod ruševinama. Želimo svim našim građanima brz oporavak. Neka Bog podari brz oporavak povređenima - poručio je ministar životne sredine Murat Kurum, preneo je Kurir.
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