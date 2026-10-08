LONDON MENJA POZICIJU U JERUSALIMU: Sa konzulata nestale oznake

VELIKA Britanija je počela da uklanja oznake sa svog generalnog konzulata u istočnom Jerusalimu, nakon što je Izrael naredio njegovo zatvaranje, dok izraelske banke strahuju od mogućih britanskih sankcija zbog finansiranja širenja izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, preneo je danas Rojters.

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Novinari agencije videli su kako su radnici uklonili znak "Britanski generalni konzulat" i oznaku konzularnog odeljenja, dok je britanska zastava ostala na zgradi. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar rekao je da će britanski generalni konzul i 20 diplomata završiti svoje dužnosti i napustiti Izrael.

Sar je naveo da je Izrael dozvolio britanskoj vladi da iz zgrade nastavi ograničene aktivnosti uz prisustvo sedam diplomata.

Britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband, međutim, rekao je da London odbacuje stav Izraela da ima zakonsko pravo da zatvori konzulat i potvrdio da Velika Britanija neće zatvoriti zgradu, već će je nazivati "Britanska misija".

Izrael je prošlog meseca naredio Velikoj Britaniji da zatvori konzulat u roku od 30 dana, nakon što je London najavio sankcije usmerene protiv izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući zabranu trgovine robom proizvedenom u njima.

Naredba se ne odnosi na britansku ambasadu u Tel Avivu. Miliband je rekao da Britanija neće preduzimati mere odmazde proterivanjem izraelskih diplomata dok se nastavljaju kredibilni razgovori sa Izraelom.

Rojters je ranije objavio da London razmatra proterivanje izraelskih diplomata u slučaju zatvaranja konzulata, dok su izraelski mediji naveli da bi Britanija mogla da protera 27 izraelskih diplomata i njihove porodice.

U međuvremenu, izraelske banke strahuju od mogućih britanskih sankcija protiv subjekata uključenih u izgradnju ili finansiranje izraelskih naselja.

List "Harec" objavio je da je Udruženje banaka u Izraelu pripremilo procenu prema kojoj bi sankcije mogle da pogode finansijske institucije povezane sa širenjem naselja i da podstaknu međunarodne banke da pooštre kontrolu povezanih transakcija.

Predstavnici Udruženja banaka sastali su se sa zvaničnicima Ministarstva spoljnih poslova, Banke Izraela i Ministarstva za strateška pitanja kako bi ukazali na moguće posledice sankcija.

Posebna zabrinutost odnosi se na projekat E1 između Jerusalima i naselja Ma'ale Adumim. Izraelske vlasti planiraju da u okviru projekta ponude 2.167 jedinica za naseljavanje, uz 1.234 jedinice ponuđene na posebnom tenderu u avgustu.

Britanija je 8. septembra, zajedno sa još 11 zemalja, najavila zabranu trgovine sa izraelskim naseljima izgrađenim na okupiranoj palestinskoj teritoriji, dok je Miliband najavio proširenje režima sankcija na subjekte i pojedince uključene u izgradnju ili finansiranje naselja.

Prema zvaničnim palestinskim podacima, oko 750.000 doseljenika živi u 194 naselja i 400 isturenih položaja na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući istočni Jerusalim.

(Tanjug)