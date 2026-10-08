UGAŠENA 4 MLADA ŽIVOTA: Jeziva saobraćajna nesreća u Nemačkoj, vozač preticao kolonu, pa pokosio decu na mopedima (FOTO/VIDEO)
U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu uveče u Brandenburgu u Nemačkoj, život je izgubilo četvoro mladih na mopedima — tri mladića (15, 16 i 19) i jedna devojčica (14). Do tragedije je došlo kada je vozač automobila (61) preduzeo izuzetno rizično preticanje.
Prema prvim saznanjima policije, grupa tinejdžera starosti od 14 do 19 godina kretala se u sredu, nešto pre 20 časova, lokalnim putem kod Bizentala u Brandenburgu, vozeći u smeru Vulvinkela, severoistočno od Berlina. Prizor koji je usledio užasnuo je i najiskusnije spasioce.
Kako je portparol policije izjavio za nemački list Bild, vozač (61) je u traci namenjenoj za saobraćaj iz suprotnog smera pokušao da odjednom pretekne nekoliko vozila. Izbivši na suprotnu stranu, automobilom je direktno udario u tri od ukupno četiri mopeda koja su mu dolazila u susret, nakon čega se njegovo vozilo zapalilo.
Za trojicu mladića (15, 16 i 19 godina) i 14-godišnju devojčicu koja je bila saputnica, svaka pomoć stigla je prekasno - od siline udara preminuli su na licu mesta. Četvrti vozač u grupi uspeo je u poslednjem trenutku da skrene i izbegne sudar, piše Bild.
Vatrogasci su uspeli da na vreme izvuku vozača (61) iz zapaljene olupine. On je sa teškim povredama helikopterom prevezen u bolnicu u Berlinu, pri čemu u prvom trenutku nije bilo poznato koliko su povrede ozbiljne. Zbog akcije spasavanja i uviđaja, put L200 bio je satima potpuno zatvoren za saobraćaj.
Stradali mladići i devojčica bili su iz neposredne okoline. Krizni timovi za pružanje psihološke pomoći zbrinuli su rodbinu koja je ubrzo stigla na mesto tragedije, kao i jedinog preživelog vozača mopeda koji tuguje za svojim prijateljima. Zbog izuzetno potresnih scena, psihološka podrška bila je neophodna i samim pripadnicima spasilačkih službi, preneo je Kurir.
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