Svet

UGAŠENA 4 MLADA ŽIVOTA: Jeziva saobraćajna nesreća u Nemačkoj, vozač preticao kolonu, pa pokosio decu na mopedima (FOTO/VIDEO)

В.Н.

08. 10. 2026. u 10:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu uveče u Brandenburgu u Nemačkoj, život je izgubilo četvoro mladih na mopedima — tri mladića (15, 16 i 19) i jedna devojčica (14). Do tragedije je došlo kada je vozač automobila (61) preduzeo izuzetno rizično preticanje.

УГАШЕНА 4 МЛАДА ЖИВОТА: Језива саобраћајна несрећа у Немачкој, возач претицао колону, па покосио децу на мопедима (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/Stuttgarter Zeitung

Prema prvim saznanjima policije, grupa tinejdžera starosti od 14 do 19 godina kretala se u sredu, nešto pre 20 časova, lokalnim putem kod Bizentala u Brandenburgu, vozeći u smeru Vulvinkela, severoistočno od Berlina. Prizor koji je usledio užasnuo je i najiskusnije spasioce.

Kako je portparol policije izjavio za nemački list Bild, vozač (61) je u traci namenjenoj za saobraćaj iz suprotnog smera pokušao da odjednom pretekne nekoliko vozila. Izbivši na suprotnu stranu, automobilom je direktno udario u tri od ukupno četiri mopeda koja su mu dolazila u susret, nakon čega se njegovo vozilo zapalilo.

Za trojicu mladića (15, 16 i 19 godina) i 14-godišnju devojčicu koja je bila saputnica, svaka pomoć stigla je prekasno - od siline udara preminuli su na licu mesta. Četvrti vozač u grupi uspeo je u poslednjem trenutku da skrene i izbegne sudar, piše Bild.

Vatrogasci su uspeli da na vreme izvuku vozača (61) iz zapaljene olupine. On je sa teškim povredama helikopterom prevezen u bolnicu u Berlinu, pri čemu u prvom trenutku nije bilo poznato koliko su povrede ozbiljne. Zbog akcije spasavanja i uviđaja, put L200 bio je satima potpuno zatvoren za saobraćaj.

Stradali mladići i devojčica bili su iz neposredne okoline. Krizni timovi za pružanje psihološke pomoći zbrinuli su rodbinu koja je ubrzo stigla na mesto tragedije, kao i jedinog preživelog vozača mopeda koji tuguje za svojim prijateljima. Zbog izuzetno potresnih scena, psihološka podrška bila je neophodna i samim pripadnicima spasilačkih službi, preneo je Kurir.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POZORIŠTE KOJE MENJA SVET: Oktobarski repertoar Teatra humanosti Fondacije Mozzart

POZORIŠTE KOJE MENjA SVET: Oktobarski repertoar Teatra humanosti Fondacije Mozzart