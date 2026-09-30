PANIKA U VAZDUHU! SAD spremaju čudovište od aviona: Lovac F-47 6. generacije ide u proizvodnju, general sve potvrdio!
RATNO vazduhoplovstvo SAD se približava uspostavljanju linije za punu serijsku proizvodnju lovca šeste generacije F-47, pri čemu je brigadni general Timoti Helfrič, rukovodilac nabavke za lovce i napredne letelice, nagovestio da će nova proizvodna linija biti pokrenuta u bliskoj budućnosti.
Program se odvija po ubrzanom rasporedu; kompanija „Boing” trenutno izrađuje prvi letni prototip, dok je prvi let i dalje planiran za 2028. godinu. Helfrič je istakao da kapaciteti za proizvodnju lovaca predstavljaju stratešku potrebu ove službe, navodeći da Ratno vazduhoplovstvo mora da proširi postojeće proizvodne kapacitete i istovremeno uspostavi dodatne linije za proizvodnju aviona F-47 i „saradničkih borbenih letelica” (Collaborative Combat Aircraft).
Komentarišući stanje u američkoj industriji lovačkih aviona, Helfrič je primetio da postoje „samo tri aktivne linije za proizvodnju lovaca”, navodeći pogon za proizvodnju aviona F-35 u Fort Vortu, liniju za F-15EX u Sent Luisu i liniju za F-16 u Grinvilu. „Dakle, moramo da proširimo postojeće proizvodne linije – ili bar da maksimalno iskoristimo ono što one mogu da pruže – a takođe moramo da dodamo i nove proizvodne linije.” „Nismo daleko od linije za proizvodnju F-47, koja će predstavljati dodatak postojećim proizvodnim kapacitetima”, dodao je on.
„Boing” značajno proširuje svoje pogone u Sent Luisu (Misuri), gde kompanija već proizvodi avion F-15EX. Ovo proširenje, vredno gotovo dve milijarde dolara, obuhvata više od milion kvadratnih stopa (oko 93.000 kvadratnih metara) dodatnog prostora za proizvodnju i prateće aktivnosti. „Boing” nije izričito naveo da je ceo građevinski projekat namenjen avionu F-47, ali se očekuje da će proširenje podržati rastuće potrebe kompanije za proizvodnjom lovaca nove generacije. Trenutno je planirana proizvodnja najmanje 185 aviona F-47, iako ovaj program zaostaje nekoliko godina za konkurentskim kineskim programima razvoja lovaca šeste generacije.
Sredinom septembra objavljeno je da Ratno vazduhoplovstvo SAD i „Boing” napreduju ka finalizaciji dizajna aviona F-47. Model F-47 je zvanično ušao u fazu inženjerskog i proizvodnog razvoja 2025. godine, iako je to prethodno bilo najavljeno još 2022. godine. Prvi let tokom 2028. godine predstavljao bi neuobičajeno brz prelazak sa dodele ugovora na letna ispitivanja, mada Ratno vazduhoplovstvo uporno ističe da zrelost tehnologija razvijenih tokom prethodne faze smanjenja rizika čini takav raspored ostvarivim. Kompanija „Boing” je uložila najveća interna sredstva u svojoj istoriji u razvoj aviona F-47, koji je jedini lovac te generacije čiju nabavku planira Ratno vazduhoplovstvo SAD.
militarywatchmagazine.com
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