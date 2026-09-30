PANIKA U VAZDUHU! SAD spremaju čudovište od aviona: Lovac F-47 6. generacije ide u proizvodnju, general sve potvrdio!

RATNO vazduhoplovstvo SAD se približava uspostavljanju linije za punu serijsku proizvodnju lovca šeste generacije F-47, pri čemu je brigadni general Timoti Helfrič, rukovodilac nabavke za lovce i napredne letelice, nagovestio da će nova proizvodna linija biti pokrenuta u bliskoj budućnosti.

Foto: United States Air Force

Program se odvija po ubrzanom rasporedu; kompanija „Boing” trenutno izrađuje prvi letni prototip, dok je prvi let i dalje planiran za 2028. godinu. Helfrič je istakao da kapaciteti za proizvodnju lovaca predstavljaju stratešku potrebu ove službe, navodeći da Ratno vazduhoplovstvo mora da proširi postojeće proizvodne kapacitete i istovremeno uspostavi dodatne linije za proizvodnju aviona F-47 i „saradničkih borbenih letelica” (Collaborative Combat Aircraft).



Foto: printscreen youtube/combat wire

Komentarišući stanje u američkoj industriji lovačkih aviona, Helfrič je primetio da postoje „samo tri aktivne linije za proizvodnju lovaca”, navodeći pogon za proizvodnju aviona F-35 u Fort Vortu, liniju za F-15EX u Sent Luisu i liniju za F-16 u Grinvilu. „Dakle, moramo da proširimo postojeće proizvodne linije – ili bar da maksimalno iskoristimo ono što one mogu da pruže – a takođe moramo da dodamo i nove proizvodne linije.” „Nismo daleko od linije za proizvodnju F-47, koja će predstavljati dodatak postojećim proizvodnim kapacitetima”, dodao je on.





„Boing” značajno proširuje svoje pogone u Sent Luisu (Misuri), gde kompanija već proizvodi avion F-15EX. Ovo proširenje, vredno gotovo dve milijarde dolara, obuhvata više od milion kvadratnih stopa (oko 93.000 kvadratnih metara) dodatnog prostora za proizvodnju i prateće aktivnosti. „Boing” nije izričito naveo da je ceo građevinski projekat namenjen avionu F-47, ali se očekuje da će proširenje podržati rastuće potrebe kompanije za proizvodnjom lovaca nove generacije. Trenutno je planirana proizvodnja najmanje 185 aviona F-47, iako ovaj program zaostaje nekoliko godina za konkurentskim kineskim programima razvoja lovaca šeste generacije.

militarywatchmagazine.com

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