VUČIĆ O BLOKADERIMA: NJih bira plenum, mene narod, oni za mišljenje pitaju plenum, a mi svoj narod

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, poručio je Jagodincima da je za njega glas naroda glas Boga.

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- Tražio sam sa prvim na listi (Studentska lista) da ide samnom na duel. Neće prvi na listi sa mnom na duel. Legao na krevet i kaže na "ignor" si Vučiću! Ti si narod stavio na ignor, ti si reakao neću narode da ti ništa objašnjavam. Neću da tebi govorim bilo šta jer me narod i ne interesuje, mene postavlja plenum i neko iz inostranstva. E mene ne postavlja plenum. Ja molim moj narod za podršku, jer hoću da radim za nararod, u interesu naroda i da se borim za svoj narod. E u tome je razlika. on me postavlja i neću da odlučuje bilo ko spolja - rekao je Vučić.