Politika

VUČIĆ O BLOKADERIMA: NJih bira plenum, mene narod, oni za mišljenje pitaju plenum, a mi svoj narod

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 09. 2026. u 19:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, poručio je Jagodincima da je za njega glas naroda glas Boga.

ВУЧИЋ О БЛОКАДЕРИМА: Њих бира пленум, мене народ, они за мишљење питају пленум, а ми свој народ

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Tražio sam sa prvim na listi (Studentska lista) da ide samnom na duel. Neće prvi na listi sa mnom na duel. Legao na krevet i kaže na "ignor" si Vučiću! Ti si narod stavio na ignor, ti si reakao neću narode da ti ništa objašnjavam. Neću da tebi govorim bilo šta jer me narod i ne interesuje, mene postavlja plenum i neko iz inostranstva. E mene ne postavlja plenum. Ja molim moj narod za podršku, jer hoću da radim za nararod, u interesu naroda i da se borim za svoj narod. E u tome je razlika. on me postavlja i neću da odlučuje bilo ko spolja - rekao je Vučić.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZLATA PETROVIĆ MI JE BILA LJUBAVNICA, A SADA JE PRIJATELJICA MOJE SUPRUGE: Poznati Srbin otkrio detalje afere sa folkerkom - Ona je faca

"ZLATA PETROVIĆ MI JE BILA LjUBAVNICA, A SADA JE PRIJATELjICA MOJE SUPRUGE": Poznati Srbin otkrio detalje afere sa folkerkom - "Ona je faca"