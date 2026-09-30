Politika

"URADILI SMO MNOGO TOGA" Brnabić u Pančevu: Ne nasedamo na provokacije, ne želimo nasilje

В.Н.

30. 09. 2026. u 21:04

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POTPREDSEDNICA Srpske napredne stranke Ana Brnabić posetila je danas Pančevo kako bi razgovarala sa građanima.

УРАДИЛИ СМО МНОГО ТОГА Брнабић у Панчеву: Не наседамо на провокације, не желимо насиље

Foto: Printscreen

- Drago mi je što sam ovde sa našim ljudima, predivnim našim članovima, aktivistima, simpatizerima u Pančevu. Uradili smo mnogo toga da Pančevo ima bolji budžet, da ima mnogo više novca za infrastrukturna ulaganja, da kvalitet života ljudima bude mnogo bolji, da obezbedimo da mladi ljudi ostanu u Pančevu i da stariji ljudi u Pančevu imaju dostojanstvenu starost. Ne nasedamo na provokacije, ne želimo nasilje. Želimo da predstavimo plan i program - rekla je Brnabić

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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