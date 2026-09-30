"URADILI SMO MNOGO TOGA" Brnabić u Pančevu: Ne nasedamo na provokacije, ne želimo nasilje

POTPREDSEDNICA Srpske napredne stranke Ana Brnabić posetila je danas Pančevo kako bi razgovarala sa građanima.

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- Drago mi je što sam ovde sa našim ljudima, predivnim našim članovima, aktivistima, simpatizerima u Pančevu. Uradili smo mnogo toga da Pančevo ima bolji budžet, da ima mnogo više novca za infrastrukturna ulaganja, da kvalitet života ljudima bude mnogo bolji, da obezbedimo da mladi ljudi ostanu u Pančevu i da stariji ljudi u Pančevu imaju dostojanstvenu starost. Ne nasedamo na provokacije, ne želimo nasilje. Želimo da predstavimo plan i program - rekla je Brnabić