RUSIJA PRVI PUT UPOTREBILA OVO ORUŽJE: Panika u Ukrajini, hitno se oglasili iz kabineta Zelenskog

RUSKE snage prvi put su upotrebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova, potvrdio je danas savetnik predsednika Ukrajine Sergej Beskrestnov na Telegramu.

Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

- Loše vesti. Danas je neprijatelj prvi put upotrebio specijalnu kumulativnu i sekuću bojevu glavu (KRSN) na mlaznoj bespilotnoj letelici - potvrdio je Beskrestnov, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, takva bojeva glava je napravljena posebno za uništavanje stubova visokog napona i gvozdenih mostovnih konstrukcija.

KRSN se sastoji od glavne bojeve glave težine 40 kilograma i četiri dodatna modula za uništenje.

- Mislim da neprijateljski planovi uključuju napad na važne visokonaponske dalekovode - dodao je Beskrestnov.

Kako je ranije danas objavio Ukrinform, u Kijevu su na snazi vanredna isključenja struje.

(Tanjug)