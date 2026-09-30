RUSIJA PRVI PUT UPOTREBILA OVO ORUŽJE: Panika u Ukrajini, hitno se oglasili iz kabineta Zelenskog
RUSKE snage prvi put su upotrebile bojevu glavu na mlaznom dronu dizajniranom za uništavanje visokonaponskih dalekovoda i gvozdenih konstrukcija mostova, potvrdio je danas savetnik predsednika Ukrajine Sergej Beskrestnov na Telegramu.
- Loše vesti. Danas je neprijatelj prvi put upotrebio specijalnu kumulativnu i sekuću bojevu glavu (KRSN) na mlaznoj bespilotnoj letelici - potvrdio je Beskrestnov, prenosi Ukrinform.
Prema njegovim rečima, takva bojeva glava je napravljena posebno za uništavanje stubova visokog napona i gvozdenih mostovnih konstrukcija.
KRSN se sastoji od glavne bojeve glave težine 40 kilograma i četiri dodatna modula za uništenje.
- Mislim da neprijateljski planovi uključuju napad na važne visokonaponske dalekovode - dodao je Beskrestnov.
Kako je ranije danas objavio Ukrinform, u Kijevu su na snazi vanredna isključenja struje.
(Tanjug)
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