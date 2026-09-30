Fudbal

Veliko pojačanje za Porto: Bivši reprezentativac Engleske i Mančester junajteda stigao na "Dragao"

Filip Milošević

30. 09. 2026. u 21:30

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Veliki posao "zmajeva".

Велико појачање за Порто: Бивши репрезентативац Енглеске и Манчестер јунајтеда стигао на Драгао

Foto: Marco Iacobucci / IPA / PA Images / Profimedia

Porto je i zvanično potvrdio angažovanje iskusnog štopera, a novi član ekipe je 36-godišnji reprezentativac Engleske, Kris Smoling. Iskusni fudbaler je u Portugal stigao kao slobodan igrač i potpisao je ugovor do kraja tekuće sezone, uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana.

Somling, koji je protekle dve sezone proveo u Saudijskoj Arabiji nastupajući za Al Fajhu, bio je bez kluba. Tokom bogate karijere proslavio se u dresu velikana Mančester junajteda, bio je deo i Rome u koju je stigao 2019. i napustio je prošlog leta.

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