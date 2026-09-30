Veliko pojačanje za Porto: Bivši reprezentativac Engleske i Mančester junajteda stigao na "Dragao"

Veliki posao "zmajeva".

Foto: Marco Iacobucci / IPA / PA Images / Profimedia

Porto je i zvanično potvrdio angažovanje iskusnog štopera, a novi član ekipe je 36-godišnji reprezentativac Engleske, Kris Smoling. Iskusni fudbaler je u Portugal stigao kao slobodan igrač i potpisao je ugovor do kraja tekuće sezone, uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana.

𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒓𝒐𝒐𝒎 𝒇𝒐𝒓 𝒂 𝒏𝒆𝒘 𝑫𝒓𝒂𝒈𝒐𝒏 🐉 Bem-vindo, Chris Smalling💙 https://t.co/Mgs0Oz6xlY — FC Porto (@FCPorto) September 30, 2026

Somling, koji je protekle dve sezone proveo u Saudijskoj Arabiji nastupajući za Al Fajhu, bio je bez kluba. Tokom bogate karijere proslavio se u dresu velikana Mančester junajteda, bio je deo i Rome u koju je stigao 2019. i napustio je prošlog leta.