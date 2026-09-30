Veliko pojačanje za Porto: Bivši reprezentativac Engleske i Mančester junajteda stigao na "Dragao"
Veliki posao "zmajeva".
Porto je i zvanično potvrdio angažovanje iskusnog štopera, a novi član ekipe je 36-godišnji reprezentativac Engleske, Kris Smoling. Iskusni fudbaler je u Portugal stigao kao slobodan igrač i potpisao je ugovor do kraja tekuće sezone, uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana.
Somling, koji je protekle dve sezone proveo u Saudijskoj Arabiji nastupajući za Al Fajhu, bio je bez kluba. Tokom bogate karijere proslavio se u dresu velikana Mančester junajteda, bio je deo i Rome u koju je stigao 2019. i napustio je prošlog leta.
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