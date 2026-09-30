Mekinro zagrmeo: Treba bojkotovati bar dva Grend slema
Nekoliko dana nakon što su teniseri i teniserke osnovali "Savet igrača za Grend slemove", o svemu je govorio i legendarni Džon Mekinro.
Glavni zadatak saveta biće borba za povećanje nagradnih fondova na četiri najveća turnira u teniskom svetu.
Mekinro je govorio o njihovoj odluci, uz konkretan predlog borbe.
– Jedini način da se stvari promene, bar po mom mišljenju, je da se jedan ili dva gren slema bojkotuju – rekao je Amerikanac za „Atletik“.
Neverovatno zvuči da čak i uz sva povećanja, učesnici turnira dobijaju svega 15 odsto prihoda turnira.
– Moj stav je da igrači treba da budu saradnici turnira, a u stvarnosti je suprotno. Oni dobijaju samo deliće ukupne zarade – rekao je sedmostruki osvajač grend slema u singlu (uz još devet u dublu i jednog u miksu).
Kritikovao je Amerikanac i kalendar takmičenja koji smatra krivim za učestale povrede.
– Igračima treba da bude dozvoljeno da igraju koliko oni žele. Ko hoće, neka igra samo šest, ali će možda svih šest osvojiti – prokomentarisao je Mekinro pravilo da su grend slemovi i većina mastersa, kao i određeni turniri serije 500 obavezni za igrače, tj. da sleduju kazne ukoliko ne učestvuju.
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