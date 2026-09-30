ŠESTORO POGINULO U PADU HELIKOPTERA Mangvana: U helikopteru bio istaknuti biznismen

ŠEST osoba poginulo je danas kada se helikopter srušio u ruralnom području u Zimbabveu, prenosi Rojters.

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- Helikopter se srušio u području Marondera, istočno od glavnog grada hararea, a svi putnici helikoptera su poginuli - saopštio je portparol vlade Zimbabvea Nik Mangvana.

On je naveo da su se u helikopteru nalazili istaknuti biznismen, dva pilota i troje drugih putnika, dodajući da će policija naknadno potvrditi identitet žrtava.

Na društvenim mrežama se navodi da su biznismen Viknel Munodani Čivajo i njegova supruga Lulu izgubili život u nesreći.

WICKNELL CHIVAYO, WIFE AND FOUR OTHERS DIE IN HELICOPTER CRASH In a tragedy of major proportions, Zimbabwean authorities have confirmed that a helicopter carrying controversial tycoon Wicknell Chivayo, a flamboyant multi-millionaire, and his wife Lucy "Lulu" Muteke Chivayo, a lifestyle influencer, including four others, crashed in the Marondera environs this evening, killing all six occupants. Government spokesperson Nick Mangwana said: "GOVERNMENT CONFIRMS FATAL HELICOPTER CRASH The Government wishes to confirm that a helicopter crash has occurred, involving one high-profile businessman, three other passengers, and two pilots. Current information indicates that there were no survivors in this crash. The Zimbabwe Republic Police will confirm the names of the victims in due course. We extend our deepest condolences and prayers to the victims, their families, and their friends during this difficult time." Police had earlier said: "The ZRP confirms a plane crash in Marondera Rural area at 1700 hours, this evening. The aircraft had 6 occupants. More details will be released in due course as the scene is currently being attended." Chivayo's family members, friends and doctors have all privately confirmed the tragic deaths to the media. — TheNewsHawks (@NewsHawksLive) September 30, 2026

Portparol policije Zimbabvea Pol Njati saopštio je da su tela teško izgorela u požaru koji je nastao nakon pada i da nadležni organi moraju da utvrde identitet žrtava.