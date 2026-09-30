ŠESTORO POGINULO U PADU HELIKOPTERA Mangvana: U helikopteru bio istaknuti biznismen
ŠEST osoba poginulo je danas kada se helikopter srušio u ruralnom području u Zimbabveu, prenosi Rojters.
- Helikopter se srušio u području Marondera, istočno od glavnog grada hararea, a svi putnici helikoptera su poginuli - saopštio je portparol vlade Zimbabvea Nik Mangvana.
On je naveo da su se u helikopteru nalazili istaknuti biznismen, dva pilota i troje drugih putnika, dodajući da će policija naknadno potvrditi identitet žrtava.
Na društvenim mrežama se navodi da su biznismen Viknel Munodani Čivajo i njegova supruga Lulu izgubili život u nesreći.
Portparol policije Zimbabvea Pol Njati saopštio je da su tela teško izgorela u požaru koji je nastao nakon pada i da nadležni organi moraju da utvrde identitet žrtava.
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