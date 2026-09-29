Torte i kolači

STAROGRADSKE KIFLICE: Prhke, mirisne i punjene nutelom

Milena Tomasevic

29. 09. 2026. u 16:30 >> 06:15

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Prhke, mirisne i bogato uvaljane u mešavinu šećera, lešnika i cimeta, ove kiflice kriju još jedno iznenađenje – kremasti fil od nutele i lešnika.

СТАРОГРАДСКЕ КИФЛИЦЕ: Прхке, мирисне и пуњене нутелом

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:
  • 300 gr brašna
  • 200 gr maslaca
  • 200 gr krem sira
  • prstohvat soli

Za fil:

  • 150 gr Nutele ili sličnog čokoladnog namaza
  • 50 gr pečenih lešnika

Za valjanje:

  • 150 gr mlevenih lešnika, oraha ili badema
  • 75 gr smeđeg šećera
  • 75 gr belog šećera
  • 1 kašičica cimeta, ili po ukusu

Priprema

U brašno dodajte maslac isečen na listiće. Umesite rukama ili mikserom sa nastavkom za testo, a zatim dodajte krem sir i prstohvat soli. Zamesite glatko testo. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.

Testo podelite na četiri jednaka dela i oblikujte loptice. Svaku umotajte u providnu foliju i ostavite u frižideru najmanje sat vremena. Testo možete pripremiti i uveče i ostaviti ga u frižideru preko noći.

Nutelu kratko zagrejte u mikrotalasnoj rerni ili na tihoj temperaturi, tek toliko da omekša. Dodajte mlevene lešnike i promešajte.

U posebnoj posudi pomešajte mlevene lešnike sa smeđim i belim šećerom i cimetom.

Ohlađeno testo vadite iz frižidera deo po deo kako se ne bi zagrevalo. Na blago pobrašnjenoj površini razvucite jednu lopticu oklagijom u krug.

Po površini testa pospite deo mešavine lešnika, šećera i cimeta, pa pređite oklagijom kako bi se smesa utisnula u testo. Okrenite testo i ponovite postupak dok se mešavina ravnomerno ne rasporedi sa obe strane.

Krug podelite na osam trouglova. Na širi deo svakog trougla stavite po kašičicu fila od Nutele i lešnika, pa uvijte kiflice.

Postupak ponovite sa preostalim testom i filom. Kiflice poređajte na pleh obložen papirom za pečenje.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok ne dobiju lepu zlatnu boju. 

Prijatno!

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