STAROGRADSKE KIFLICE: Prhke, mirisne i punjene nutelom

Prhke, mirisne i bogato uvaljane u mešavinu šećera, lešnika i cimeta, ove kiflice kriju još jedno iznenađenje – kremasti fil od nutele i lešnika.

FOTO: Novosti

Sastojci



300 gr brašna

200 gr maslaca

200 gr krem sira

prstohvat soli

Za fil:

150 gr Nutele ili sličnog čokoladnog namaza

50 gr pečenih lešnika

Za valjanje:

150 gr mlevenih lešnika, oraha ili badema

75 gr smeđeg šećera

75 gr belog šećera

1 kašičica cimeta, ili po ukusu

Priprema

U brašno dodajte maslac isečen na listiće. Umesite rukama ili mikserom sa nastavkom za testo, a zatim dodajte krem sir i prstohvat soli. Zamesite glatko testo. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.

Testo podelite na četiri jednaka dela i oblikujte loptice. Svaku umotajte u providnu foliju i ostavite u frižideru najmanje sat vremena. Testo možete pripremiti i uveče i ostaviti ga u frižideru preko noći.

Nutelu kratko zagrejte u mikrotalasnoj rerni ili na tihoj temperaturi, tek toliko da omekša. Dodajte mlevene lešnike i promešajte.

U posebnoj posudi pomešajte mlevene lešnike sa smeđim i belim šećerom i cimetom.

Ohlađeno testo vadite iz frižidera deo po deo kako se ne bi zagrevalo. Na blago pobrašnjenoj površini razvucite jednu lopticu oklagijom u krug.

Po površini testa pospite deo mešavine lešnika, šećera i cimeta, pa pređite oklagijom kako bi se smesa utisnula u testo. Okrenite testo i ponovite postupak dok se mešavina ravnomerno ne rasporedi sa obe strane.

Krug podelite na osam trouglova. Na širi deo svakog trougla stavite po kašičicu fila od Nutele i lešnika, pa uvijte kiflice.

Postupak ponovite sa preostalim testom i filom. Kiflice poređajte na pleh obložen papirom za pečenje.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!