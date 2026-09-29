CEO SVET ZATEČEN! Sin izdao Srbiju, a evo šta je njegov otac sada uradio

GORE društvene mreže!

Foto: Printskrin

Srpska sportska javnost dobro pamti Miloša Kerkeza (22), momka rođenog u Vrbasu koji je pre nekoliko godina doneo odluku da nastupa za reprezentaciju Mađarske, zbog čega je u domovini neretko karakterisan kao "izdajnik" koji je okrenuo leđa svojoj zemlji.

Međutim, nova bura koja je zatresla ceo region nema veze sa Miloševim igrama na terenu, već sa šokantnim potezom njegovog oca Sebastijana Kerkeza!

Nakon utakmice Lige nacija u kojoj je Mađarska odmerila snage sa Ukrajinom, Sebastijan Kerkez, koji inače važi za žestokog momka, povukao je potez koji je ostavio u neverici celu fudbalsku Evropu.

On je na svom Instagram „storiju“ podelio fotografiju svog sina iz trenutka kada se na terenu sukobio sa ukrajinskim fudbalerom Viktorom Cigankovim.

Ono što je izazvalo opštu pometnju i bes Ukrajinaca jeste muzička pozadina koju je otac zvezde Liverpula izabrao za ovu objavu. Sebastijan je uz fotografiju pustio numeru „AK-47“ ruskog benda „Russian Paradise“, što su strani mediji i navijači odmah protumačili kao jasnu i brutalnu političku poruku podrške Rusiji u aktuelnom ratu protiv Ukrajine.

Foto: Printskrin

Reakcije su bile munjevite, a društvene mreže su preplavljene besnim komentarima. U moru kritika na račun porodice Kerkez, strani navijači su odmah počeli da potenciraju njihovo poreklo: „Pa on je Srbin, zašto vas to čudi?“, „Srbi će uvek biti Srbi“, samo su neke od reakcija izrečenih u šoku i neverici.

Dok otac javno pokazuje svoje stavove i prkosi zapadnoj javnosti, mladi Miloš Kerkez se ni kriv ni dužan našao u centru međunarodnog skandala zbog porodičnih veza. Levi bek koji od leta 2025. godine sa velikim uspehom brani boje slavnog Liverpula sada će morati da se nosi sa ogromnim pritiskom van terena, iako sam nije autor ove kontroverzne objave. Region i dalje bruji, a čeka se reakcija iz Engleske i Budimpešte!

