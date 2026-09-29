Peciva i pite

POGAČICE SA SUSAMOM: Mekane, mirisne i lake za pripremu

Milena Tomasevic

29. 09. 2026. u 12:00

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Miris domaćeg peciva koji se širi kuhinjom teško je odoleti, a ove mekane pogačice sa susamom pravi su izbor kada želite da obradujete ukućane svežim, domaćim zalogajima. Jednostavne su za pripremu, a uz šolju jogurta ili kiselog mleka mogu biti odličan doručak ili večera.

ПОГАЧИЦЕ СА СУСАМОМ: Мекане, мирисне и лаке за припрему

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr brašna
  • 180 ml mleka
  • 2 jaja + 1 belance
  • 60 ml vode
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera
  • 1 kesica suvog kvasca
  • 2 kašike kisele pavlake
  • 50 ml ulja
  • 1 žumance za premazivanje
  • susam za posipanje
  • laneno seme, po želji
  • Za punjenje: sir ili nadev po želji.

Priprema

U većoj posudi pomešajte brašno, so, šećer i suvi kvasac. Dodajte mlako mleko, vodu, ulje i kiselu pavlaku. Umutite jaja i belance, pa ih dodajte u posudu. Zamesite testo koje treba da bude mekano i da se odvaja od zidova posude. Pokrijte posudu folijom ili čistom kuhinjskom krpom i ostavite testo oko 30 minuta na toplom mestu, da naraste. Naraslo testo prebacite na blago pobrašnjenu radnu površinu i podelite ga na 10 jednakih delova. Oblikujte loptice. Ako želite punjene pogačice, u sredinu svake loptice stavite malo sira ili nadeva po izboru, pa pažljivo zatvorite testo. Pleh obložite papirom za pečenje i poređajte pogačice. Premažite ih umućenim žumancetom, pa pospite susamom i, po želji, lanenim semenom. Ostavite ih da odstoje još oko 15 minuta, a zatim ih stavite u prethodno zagrejanu rernu. Pecite oko 20 minuta na 200 stepeni, odnosno dok pogačice ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju.

Prijatno! 

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