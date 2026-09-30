Laso pun poštovanja prema Zvezdi: Igramo protiv sjajnog tima, u sjajnoj dvorani!

CRVENA zvezda je otvorila sezone u Evroligi sa dva poraza. Uprkos tome, Pablo Laso je bio pun hvale za tim iz Beograda.

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Iskusni španski stručnjak, trener Efesa je pred gostovanje crveno-belima u trećem kolu istakao da njegov tim za rivala ima sjajnu ekipu.

- Trenutno je dupla nedelja i eto za manje od nedelju dana mislim da smo odigrali mnogo utakmica. Počeli smo novu sezonu prošle nedelje i već je treće kolo. Zato je veoma teško fizički i mentalno, pa moramo da promenimo pristup u odnosu na prošlu utakmicu. Moramo da shvatimo da igramo protiv sjajnog tima u sjajnoj dvorani, sa velikim brojem igrača koji postižu poene. Ako hoćemo da pobedimo sutra, prvo moramo da imamo poštovanja prema Crvenoj zvezdi - rekao je Laso, preneli su srpski mediji.

Do detalja je analizirao Zvezdu, najpre Krisa Džonsa.

- Svesni smo da je i za njih ovo teška utakmica, jer su izgubili prve dve na domaćem terenu, tako da moramo da budemo spremni na njihovo najbolje izdanje i da budemo koncentrisani od prvog do poslednjeg minuta. Mislim da imaju mnogo igrača koji mogu da rešavaju situacije jedan na jedan, poput Krisa Džonsa. On je plejmejker sa pravim mentalitetom, veoma ga je teško zaustaviti i igrač je za odlučujuće trenutke. Pokušaćemo da ga zaustavimo.

Potom se dotaka Nika Vajlera-Beba koga je trenirao prošle sezone, Džordana Nvore i Ibona Navara.

- Takođe, Nik je igrač kojeg veoma dobro poznajemo. Trenirao sam ga u Minhenu i Istanbulu i mislim da je veoma kvalitetan igrač koji može da doprinese na mnogo načina. Zbog svega toga imamo veliko poštovanje prema njima. Razgovarali smo i sa mojim pomoćnicima koji su imali Nvoru u Efesu, tako da imamo veliko poštovanje prema celom timu. Razumem da Ibonu Navaru verovatno nije lako jer mu je ovo prvi nastup u Evroligi, ali istovremeno mislim da je sjajan trener. To je dokazao tokom mnogo godina karijere u Španiji i znam da će na kraju pronaći pravi način, kako mi u Španiji kažemo, pravi taster da pokrene ekipu. Nadam se da će to uspeti posle naše utakmice. Za Ibona je ovo svakako promena.

Tu se nije zaustavio kad je u pitanju trener crveno-belih.

- Mislim, ako bi Pablo Laso sutra otišao da trenira i kadetsku ekipu, i to bi bila tranzicija. Sigurno bi bilo teško. Realnost je, međutim, da je Ibon više nego spreman za ovo. Naravno, tranzicija je teška, ali kada vidite čoveka koji je toliko spreman kao Ibon i koji je godinama pokazivao svoje sposobnosti, siguran sam da će biti veoma motivisan, a istovremeno i veoma uveren da će stvari ići dobro, jer zaista verujem Ibonu kao treneru. Kao čoveka ga poznajem još od njegove mladosti, naše porodice su prijatelji iz Vitorije, tako da mu, kao što sam rekao, želim mnogo sreće posle naše utakmice.

Efes je baš podbacio prošle sezone. Evroligu je završio na pretposlednjem 17. mestu.

- Zašto? Zato što je vrlo jednostavno. Prošla sezona nam je bila teška zbog povreda, a i dalje imamo dvojicu igrača koji još nisu mogli da zaigraju, ali istovremeno mislim da je bilo važno da razumemo u kojim segmentima želimo da budemo bolji. Pre svega u kreaciji, mislim da smo dovođenjem igrača koji mogu da kreiraju iz driblinga i stvaraju dobre situacije, kao i kroz atletske sposobnosti igrača i, naravno, skok, želeli da napredujemo. Sve to na papiru izgleda dobro, ali kada dođu utakmice, povrede su deo sporta. Ne bih voleo da povrede budu samo izgovor i da kažemo da je prošla sezona bila loša zbog njih. Sigurno je bilo teško, ali istovremeno je nešto što ove godine moramo da pokušamo da izbegnemo. Ako se ipak dogodi, to je deo igre. Zato sam trenutno fokusiran na to da ekipa igra najbolje što može.

Otišao je Šejn Larkin, ali stigao je Majk Džejms.

- Sigurno smo izgubili veoma važnog igrača koji je godinama bio jedan od najboljih u Evroligi, Šejna Larkina, a kada me pitate za Majka, doveli smo igrača koji je takođe mnogo godina igrao Evroligu na visokom nivou. Zato smo svi trenutno veoma zadovoljni što je Majk potpuno posvećen ekipi. Radi sjajan posao, ne samo u napadu i kada je u pitanju šut, što je nešto što je radio tokom cele karijere, već i u odbrani i u vođenju ekipe, tako da se nadam da će pred nama biti sjajna sezona.

Španski trener je pre osam godina osvojio Evroligu u Beogradu.

- Da, Beograd je za mene oduvek posebno mesto. Sećam se kako sam ovde prolazio sa peharom nakon osvajanja šampionata, tako da je Beograd na neki način poseban i za mene i za moju porodicu. Mnogo puta sam igrao u ovoj dvorani, kao i u onoj drugoj. Jedna od mojih prvih utakmica kao trenera u Evroligi bila je protiv Partizana, mislim u maloj dvorani, pred sjajnom atmosferom. Mislim da ljudi u ovoj zemlji vole košarku i to je nešto što se i meni veoma dopada i u čemu uživam. Istovremeno, znam da će sutra ovde biti mnogo ljudi koji će navijati za Crvenu zvezdu. Sjajno, ali to neće promeniti moja osećanja prema ovom gradu, atmosferi i tome koliko ljudi ovde vole košarku. Ipak, sutra bih voleo da sa parketa odu sa malo tuge u sebi - zaključio je Laso.

Utakmica Crvena zvezda - Efes igra se u četvrtak od 20 časova u "Beogradskoj areni".

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