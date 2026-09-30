"VERUJEMO DA JE IRAN KRIV" Britanski premijer: Nakon pokušaja napada na RAF, vlasti drže situaciju pod najjačom kontrolom

BRITANSKA vlada veruje da je Iran imao ulogu u incidentu kod baze Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) Ferford, zbog koga je uhapšeno pet muškaraca, koji su kasnije pušteni uz kauciju, izjavio je danas britanski premijer Endi Bernam.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

- Postoje jake indikacije da je Iran igrao ulogu u onome što se dogodilo tokom vikenda na bazi RAF Ferford - rekao je Bernam za BBC.

Na pitanje zašto su osumnjičeni pušteni uz kauciju, Bernam je kazao da su muškarci podvrgnuti "najstrožim mogućim uslovima kaucije" i da britanske vlasti drže situaciju "pod najjačom kontrolom".

- Mislim da ljudi treba da shvate da kada piše pušten - to nije ono što ljudi možda misle. Očigledno je da je to uz najstrože moguće uslove kaucije. Vlasti ovo drže pod najjačom kontrolom i najstrožom kontrolom, i mogu vas u to uveriti - istakao je Bernam.

Bernam je rekao da je vlada cele nedelje razgovarala sa kolegama u Sjedinjenim Američkim Državama "kako bi objasnila šta se ovde dešava, kako se stvari rade", i da ima "potpuno poverenje u način na koji britanske bezbednosne službe postupaju" sa tim slučajem.

- Reći ćemo više u dogledno vreme, ali možemo potvrditi naše uverenje da verujemo da je Iran odigrao ulogu. Naravno, to je i dalje tekuća, složena i ozbiljna policijska istraga i naravno tesno sarađujemo sa našim kolegama u SAD - kazao je Bernam.

Bernamovi komentari dolaze nakon što se ispostavilo da je jedan od petorice muškaraca koji su uhapšeni zbog sumnje da su umešani u incident oko baze Ferford, sam pozvao policiju, pre nego što je grupa uhapšena.

Američki državni sekretar Marko Rubio je pre dva dana rekao da je u incident u bazi Ferford, koju koriste američke trupe za napade na Iran, "očigledno umešana ruka stranog aktera", i da se sumnja na Iran koji je "otvoreno pretio da će napasti američke interese širom sveta".

Američki predsednik Donald Tramp je ranije izjavio da on ne bi dozvolio da uhapšeni zbog incidenta budu pušteni uz kauciju, i da je iznenađen što ih je Velika Britanija pustila.

Petorica muškaraca uhapšeni su u ranim jutarnjim satima 27. septembra, nakon što je policija obaveštena o "tri sumnjiva vozila" u Velfordu, selu koje se nalazi u blizini baze RAF-a.

Svi uhapšeni su državljani Velike Britanije starosti između 23 i 25 godina, koji su nakon pretresa njihovih stanova pušteni uz kauciju, a policija je saopštila da je tokom pretresa sumnjivih vozila pronađena određena količina benzina, ali ne i eksplozivne naprave.

Iranska ambasada u Londonu je saopštila da "kategorički odbacuje i snažno osuđuje" sve "neosnovane i zlonamerne spekulacije" koje povezuju Iran sa najnovijim incidentom.