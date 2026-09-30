"PRIHVATIO HOTEL I AVIONSKE KARTE ZA DUBAI" Đukanović prekršio zakon kao premijer, utvrdila Agencija za sprečavanje korupcije

AGENCIJA za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je nekadašnji predsednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović, tokom obavljanja javne funkcije, prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer je 2010. prihvatio plaćeni hotelski smeštaj i avionske karte za Dubai za sebe i suprugu Lidiju.

V.K.

Kako se navodi u odluci ASK-a, Đukanović je od 25. do 30. marta 2010. godine boravio u hotelu „One&Only Royal Mirage“ u Dubaiju, a troškove putovanja i smeštaja platila je Atlas grupa, odnosno njen vlasnik, Duško Knežević.

Inicijativu u vezi sa tim plaćenim putovanjem podnela je još pre sedam godina Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

- U izjašnjenju Mila Đukanovića od 26. jula 2021. godine, navodi se da je tačno da je u periodu od 25. do 30. marta 2010. godine bio na putovanju u UAE (Dubai), te da je troškove putovanja snosio organizator. Navodi da se ne radi o poklonu, koji je on navodno primio kao predsednik Vlade u smislu člana 14 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije, već da je na bio sa suprugom na privatnom druženju, a da javna funkcija, koju je obavljao u tom momentu, ni na koji način nije bila povezana sa putovanjem - navode iz ASK-a.

Takođe, naglašava se da tadašnji zakon o sprečavanju sukoba interesa iz 2009. godine u članu 14 stav 1 navodi da ”javni funkcioner ne sme primati novac, hartije ili dragoceni metal bez obzira na njihovu vrednost”.

- Ovakvo dato obrazloženje: da je u pitanju putovanje koje je imalo privatni karakter i da nije bilo povezano sa vršenjem javne funkcije ne stoji i isto ne može biti od uticaja na drugačije odlučivanje - navodi se u odluci ASK-a.

ASK je utvrdila da Đukanović nije odbio poklon niti je sačinio i podneo pisani izveštaj o njegovom prijemu organu vlasti u kojem je obavljao funkciju.

Istovremeno, ASK je utvrdila da Đukanović nije prekršio odredbe zakona koje se odnose na prijavljivanje prihoda i imovine, odnosno da nije postojao prekršaj zato što u izveštaju o prihodima i imovini za 2010. godinu nije prijavio troškove predmetnog putovanja.

Odluka je doneta 30. septembra 2026. godine, u ponovnom postupku nakon presude Upravnog suda Crne Gore iz novembra 2025. godine.

Postupak je pred ASK pokrenut na osnovu inicijative iz februara 2019. godine, prenosi podgorička Pobjeda.

(Tanjug)