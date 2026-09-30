Ruski šahista Aleksander Kopilov pobednik međunarodnog turnira "Trofej Novog Sada"
Ruski šahista Aleksander Kopilov pobednik je međunarodnog turnira u ubrzanom šahu "Trofej Novog Sada".
Turnir je održan Maloj dvorani SPENS-a u organizaciji Šahovskog saveza Srbije pod pokroviteljstvom grada Novog Sada, a uz tehničku organizaciju Šahovskog saveza Novog Sada.
Na turniru je učešće uzelo 210 šahista i šahistkinja iz Srbije i inostranstva. Turnir su povlačenjem prvog poteza otvorili članica gradskog veća za sport i omladinu Tatjana Medved i predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić koji su se tom prilikom i obratili prisutnima.
- Novi Sad je oduvek bio grad šampiona, a u godini u kojoj nosimo titulu Evropskog grada sporta, još jednom dokazujemo da uspešno obezbeđujemo dostupnost sporta za sve i razvijamo našu sportsku infrastrukturu. Zajednički rad Šahovskog saveza Srbije, našeg lokalnog saveza i Grada potvrđuje da imamo kapacitet i srce da ugostimo elitu. Šah je igra strategije i uma, a Novi Sad će, kroz snažnu podršku našim klubovima i organizacijama, nastaviti da povlači prave i strateške poteze u razvoju sporta i podršci mladim talentima - izjavila je Medved.
Predsednik ŠSS Andrija Jorgić istakao je da je turnir deo serije Trofeja koji se održavaju širom Srbije sa ciljem promocije šaha, sportskih vrednosti i fer pleja.
- Novi Sad zaslužuje da ima ovakav jedan turnir i posebno mi je drago što se održava tokom Evropske nedelje sporta. Ponosan sam na broj prijavljenih učesnika, pogotovo što je radan dan, i što među takmičarima imamo 10 velemajstora i 90 učesnika iz Novog Sada - poručio je Jorgić koji je tokom otvaranja turnira uručio priznanje Olahu Ferencu, treneru koji je svojim radom dao značajan doprinos šahovskom sportu.
Prisutne učesnike pozdravila je i Svetlana Stojadinov, predsednica Šahovskog saveza Novog Sada,i poželela svima uspešne partije, dobre poteze i fer i sportsko nadmetanje.
Pehare i medalje uručila je generalni sekretar Šahovskog saveza Srbije (ŠSS) Bojana Bejatović.
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