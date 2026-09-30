RUSKO MINISTARSTVO ULOŽILO PROTEST: Incident sa helikopterom prikaz neprofesionalnog delovanja Danske

MINISTARSTVO spoljnih poslova Rusije pozvalo je danskog ambasadora Rolfa Holmboa i uložilo protest zbog postupaka helikoptera danskog ratnog vazduhoplovstva u Baltičkom moru.

Foto: Tanjug/AP/Riza Ozel

- Danskoj strani je uložen snažan protest u vezi sa neprofesionalnim i provokativnim delovanjem helikoptera Fenek danskog ratnog vazduhoplovstva protiv korvete "Soobraziteljni“ Baltičke flote - navodi se na veb-sajtu odeljenja.

Moskva smatra manevre helikoptera grubim kršenjem Konvencije UN o pravu mora, istaklo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Takođe je primetilo optužbe danskih vlasti protiv Rusije, ističući njihovu neprihvatljivost i apsurdnost.

- S obzirom na pojačane tenzije u baltičkom regionu, direktno povezane sa povećanom antiruskom vojnom aktivnošću NATO-a, ponavljanje takvih nepromišljenih akcija moglo bi dovesti do eskalacije i stvoriti rizik od ozbiljnog incidenta - upozorile su diplomate.

Incident se dogodio 14. septembra, dok je korveta izvodila operacije u međunarodnim vodama u jugozapadnom Baltičkom moru.

Danski helikopter se opasno približio brodu i lebdeo je na visini manjoj od 50 metara, ignorišući sva upozorenja koja je prenela ruska posada.

Da bi sprečio provokaciju, komandant korvete je odlučio da ispali dve crvene baklje.

Letelica je potom napustila područje gde se brod nalazio.

Ministar odbrane Andrej Belousov nagradio je komandanta "Soobraziteljnog“ za njegove kompetentne postupke.

(RIA Novosti)