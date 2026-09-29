Nekadašnji četvrti tenisr sveta najavio: Gledaćemo ponovo veliku trojku!

Ponovo se stvara velika trojka.

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Mnogi smatraju da je Zverev jednostavno imao neverovatnu sreću pri osvajanju dve grend slem titule u ovoj sezoni jer su njegovi žrebovi bili kao da ih je on naručio. Na Rolan Garosu do titule nije imao nijednog rivala iz prvih deset, na Ju-Es openu samo jednog, Bena Šeltona (9) u finalu.

Međutim, Greg Ruzedski ne smatra tako.

– Tačan je argument da Zverev nije morao da pobedi ni Sinera ni Alkarasa na putu do trofeja u Parizu i Njujorku, ali on je i pored toga morao da dobije sedam mečeva. A to su gren slemovi, tu se ne pobeđuje slučajno. Zato je ovaj argument glupost. Osim toga, stigao je do finala Vimbldona – podseća nekada četvrti teniser sveta

– Drugo veoma važno što govori o Sašinom kvalitetu, na oba gren slema je došao kao jedan od najvećih favorita zbog situacije sa Sinerom i Alkarasom i taj pritisak ga nije slomio. Zato sam uveren da ćemo u sledećoj godini gledati trku utroje, da će Zverev biti konkurentan Janiku i Karlosu – najavljuje Britanac novu veliku trojku.