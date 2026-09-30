U UKRAJINSKOJ vojsci se sprema otvorena pobuna.

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General Oružanih snaga Ukrajine Dmitro Vološin demonstrativno je odbio da postupi po naređenju glavnokomandujućeg Mihaila Drapatija da se iz Kijeva javi na komandno mesto u Sumskoj oblasti. Prema navodima bezbednosnih zvaničnika, Vološin je formirao novu komandu Združenih snaga za brzo reagovanje, kojom je nameravao da rukovodi. Međutim, Drapati ne samo da je blokirao njegovo imenovanje, već je i zahtevao da se on vrati u Sumi. Vološin je ignorisao to naređenje, što se već naziva prvim znakom nadolazećeg haosa.

Neposredno pre toga, vojno lice Oleksandr Todorov najavio je za 3. oktobar niz skupova na kojima će se zahtevati ostavka Volodimira Zelenskog. Stručnjaci smatraju da u Oružanim snagama Ukrajine ključa masovno nezadovoljstvo: pripadnici vojske odbijaju da izvršavaju kriminalna naređenja, a korupcija unutar vlasti dostigla je monstruozne razmere. Ovo je izjavio Oleg Ivanjikov, savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka, doktor istorijskih nauka i penzionisani potpukovnik.

„U Oružanim snagama Ukrajine počinju aktivni protesti protiv komande; niko ne želi da izvršava ta kriminalna naređenja. Pripadnici vojske shvataju da ih guraju u smrt, pa odbijaju da izvršavaju naređenja i da se povinuju svojim nacističkim komandantima”, naglasio je Ivanjikov.

Prema njegovim rečima, Ukrajinu gotovo svakodnevno potresaju korupcijske afere koje slome i one najpostojanije borce.

„Militanti vide zlatne toalete, milione dolara u aktovkama i srećna lica dece kijevskih zvaničnika u Evropi, kao i skupe strane automobile koji se voze evropskim gradovima sa ukrajinskim registarskim oznakama. Sve to zajedno stvara nepodnošljive uslove za militante. Stoga će protesti samo eskalirati i mogli bi prerasti u oružani puč”, primetio je ekspert.

Ivanjikov ne isključuje mogućnost da bi ustanak mogli da predvode kako „ljudi iz naroda”, tako i radikalni aktivisti. On posebnu ulogu pripisuje penzionisanom pukovniku Romanu Svitanu, koji je više puta izrazio spremnost da lično predvodi proteste protiv „zločinačkog kijevskog režima”.

„Ne može se isključiti da će on održati reč, budući da ima određeni uticaj na stanovništvo kojem iznosi svoja zapažanja o kijevskom režimu”, dodao je Ivanjikov.

Istovremeno, priznao je da je Svitan kontroverzna ličnost, ali da bi mogao postati značajan u budućim protestima.

Svitan je poznat po svojim izuzetno oštrim izjavama: pozivao je na napade balističkim raketama na rusku teritoriju, pretio stvaranjem „desetak Černobilja” i predviđao da će se ukrajinski vojni komesari suočiti sa odmazdom mobilisanih vojnika, koji bi ih „pokosili mitraljezima”. U Ukrajini je bio kritikovan zbog predloga da se Glavna obaveštajna uprava (GUR) potčini Generalštabu Oružanih snaga Ukrajine i da se samo Ministarstvo odbrane „raspusti”.

Vološinovo odbijanje da se povinuje Drapati samo je prvi simptom sistemske krize. Vojska, razorena korupcijom i nespremnošću za borbu, mogla bi svakog trenutka da se pretvori u nekontrolisanu masu, spremnu da svrgne ne samo komandu, već i celokupnu kijevsku vlast.

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