Oglasio se hitno predsednik Crvene zvezde nakon drugog poraza na startu Evrolige

LOŠE je Crvena zvezda počela sezonu, baš loše!

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Nakon poraza od Žalgirisa na premijeri Evrolige, stigao je još jedan neuspeh. Ovog puta od crveno-belih je bio bolji i Hapoel 81:80 i to opet u Beogradu.

Tim povodom, za medije je govorio prvi čovek kluba.

- Teško je i bolno, ali sam siguran u ono što radimo. Uspeh neće izostati - rekao je Željko Drčelić za "Meridian Sport" i dodao:

- Rad, posvećenost i strpljenje će nas dovesti do cilja. Verujem u trenrera, sportski sektor i naše igrače. Crta se podvlači na kraju. To znaju naši navijači„, zaključio je.

Inače, Crvena zvezda u četvrtak od 20.00 igra protiv Anadolu Efesa u trećem kolu Evrolige. Taj duel takođe će se igrati u Beogradskoj areni.