Oglasio se hitno predsednik Crvene zvezde nakon drugog poraza na startu Evrolige
LOŠE je Crvena zvezda počela sezonu, baš loše!
Nakon poraza od Žalgirisa na premijeri Evrolige, stigao je još jedan neuspeh. Ovog puta od crveno-belih je bio bolji i Hapoel 81:80 i to opet u Beogradu.
Tim povodom, za medije je govorio prvi čovek kluba.
- Teško je i bolno, ali sam siguran u ono što radimo. Uspeh neće izostati - rekao je Željko Drčelić za "Meridian Sport" i dodao:
- Rad, posvećenost i strpljenje će nas dovesti do cilja. Verujem u trenrera, sportski sektor i naše igrače. Crta se podvlači na kraju. To znaju naši navijači„, zaključio je.
Inače, Crvena zvezda u četvrtak od 20.00 igra protiv Anadolu Efesa u trećem kolu Evrolige. Taj duel takođe će se igrati u Beogradskoj areni.
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