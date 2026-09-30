Košarka

Oglasio se hitno predsednik Crvene zvezde nakon drugog poraza na startu Evrolige

М.П.

30. 09. 2026. u 06:10

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LOŠE je Crvena zvezda počela sezonu, baš loše!

Огласио се хитно председник Црвене звезде након другог пораза на старту Евролиге

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nakon poraza od Žalgirisa na premijeri Evrolige, stigao je još jedan neuspeh. Ovog puta od crveno-belih je bio bolji i Hapoel 81:80 i to opet u Beogradu. 

Tim povodom, za medije je govorio prvi čovek kluba.

- Teško je i bolno, ali sam siguran u ono što radimo. Uspeh neće izostati - rekao je Željko Drčelić za "Meridian Sport" i dodao:

- Rad, posvećenost i strpljenje će nas dovesti do cilja. Verujem u trenrera, sportski sektor i naše igrače. Crta se podvlači na kraju. To znaju naši navijači„, zaključio je.

Inače, Crvena zvezda u četvrtak od 20.00 igra protiv Anadolu Efesa u trećem kolu Evrolige. Taj duel takođe će se igrati u Beogradskoj areni.

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