RUSIJA JE ZGROŽENA! Razapeli Aleksandra Lukašenka, a onda su sve pare poslali u Ukrajinu
Fudbalska reprezentacija Belorusije našla se u centru nezapamćenog političkog skandala na gostovanju u Finskoj, gde je meč Lige nacija potpuno pao u drugi plan zbog provokacija sa tribina!
Utakmica u Helsinkiju završena je bez golova (0:0), ali ono što se dešavalo pre i tokom susreta obišlo je planetu.
Finci su od samog starta kreirali neprijateljsku atmosferu – prvo je brutalno izviždana nacionalna himna Belorusije, a onda je usledio pravi šok na severnoj tribini stadiona.
Domaći navijači podigli su ogromnu, čak deset metara visoku figuru sove koja u kandžama drži insekta sa likom beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka!
Da je sve bilo politički instruisano govori i podatak da su finski fudbaleri na zagrevanje izašli u majicama sa natpisom "Mi smo za mir", dok je Fudbalski savez Finske unapred saopštio da će sav prihod od ove utakmice donirati Ukrajini.
Izabranici Karlosa Alosa Ferera morali su da igraju pod neviđenim pritiskom i tenzijom, a na terenu su im poništena čak dva pogotka.
Ipak, Belorusi su uspeli da odole i izvuku bod iz ovog finskog pakla, iako je UEFA još jednom dozvolila da se fudbalski teren pretvori u poligon za političke obračune.
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