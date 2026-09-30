Fudbal

Vlahović se oporavio: Srbin ponovo na terenu

Filip Milošević

30. 09. 2026. u 19:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Srpski napadač je brzo sanirao povredu.

Влаховић се опоравио: Србин поново на терену

Credit: Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia

Dušan Vlahović je trebalo da bude prva zvezda naše reprezentacije, ali je zbog povrede lista otkazao poziv selektora Veljka Paunovića.

Kako su preneli turski mediji, srpski napadač je već zacelio povredu zadnje lože i biće spreman da pomogne Bešiktašu 11. oktobra kada će turski velikan dočekati Kodžaelispor na svom stadionu.

Selektor Paunović je govorio o njegovom "otkazu" pre meča sa Grčkom.

Kontaktirao me je posle utakmice Bešiktaša, rekao da je osetio nešto u listu. Rekao sam mu da se obrati doktoru, protokolarno su uradili sve potrebno, dobili smo izveštaj i to je ono što je do nas. Nažalost, ne utičemo na te situacije iz naše perspektive.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POTROŠIO SAM SVE PARE SA RAČUNA: Aca Sofronijević uložio u biznis i ostao bez dinara - Sve je bilo papreno skupo

"POTROŠIO SAM SVE PARE SA RAČUNA": Aca Sofronijević uložio u biznis i ostao bez dinara - "Sve je bilo papreno skupo"