Vlahović se oporavio: Srbin ponovo na terenu

Srpski napadač je brzo sanirao povredu.

Credit: Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia

Dušan Vlahović je trebalo da bude prva zvezda naše reprezentacije, ali je zbog povrede lista otkazao poziv selektora Veljka Paunovića.

Kako su preneli turski mediji, srpski napadač je već zacelio povredu zadnje lože i biće spreman da pomogne Bešiktašu 11. oktobra kada će turski velikan dočekati Kodžaelispor na svom stadionu.

Selektor Paunović je govorio o njegovom "otkazu" pre meča sa Grčkom.

Kontaktirao me je posle utakmice Bešiktaša, rekao da je osetio nešto u listu. Rekao sam mu da se obrati doktoru, protokolarno su uradili sve potrebno, dobili smo izveštaj i to je ono što je do nas. Nažalost, ne utičemo na te situacije iz naše perspektive.

