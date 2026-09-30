KIJEV U MRAKU: Nakon današnjeg napada glavni grad Ukrajine ostao bez struje

U KIJEVU se sprovode vanredna isključenja struje. To je saopštila energetska kompanija DTEK.

Mykhaylo Palinchak / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Pored toga, rasporedi nestanka struje se ponovo uspostavljaju u Kijevskoj oblasti, objavili su lokalni mediji, objavljujući raspored.

Zbog vanrednih nestanka struje u Kijevu, električni prevoz u Ševčenkivskom i Goloseivskom okrugu je delimično obustavljen, javljaju lokalne javne grupe.

Takođe, prema njihovim informacijama, u Petropavlovskoj Boršagovki je delimično nestalo struje i vode.

Lokalne javne grupe javljaju da je nestalo struje i u predvorju jedne od stanica kijevskog metroa.

Electric Transport Grinds to a Halt in Kyiv Amid Reported Voltage Loss Across Network



Footage from Kyiv shows darkness inside the metro and disruptions to electric transport following Russian attacks, with services reportedly halted in some areas due to insufficient voltage… pic.twitter.com/kriRjHbAJP — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) September 30, 2026

Takođe, zbog vanrednih nestanka struje u Kijevu, brzi tramvaj je stao.

V Kieve ostanovlen эlektrotransport.

Takže pereboi s vodoй pic.twitter.com/5SspywmSS8 — Garry (@Garry417271035) September 30, 2026

Štaviše, vanredna isključenja struje su uvedena ne samo u Kijevu i okolnom regionu, već i u Černigovskoj i Žitomirskoj oblasti, saopštava Ministarstvo energetike.

Treba napomenuti da su danas u Kijevu i okolnom regionu napadnuta najmanje tri dalekovoda, što dokazuju video snimci koje su objavili lokalni mediji.

💥Moment odnogo iz prilёtov v raйone kievskoй TЭC-5. Posle obstrela v stolice i oblasti načalisь otklюčeniя эlektričestva



‼️Ataka prodolžaetsя: po soobщeniяm monitoringovыh kanalov, k Kievu i oblasti približaetsя eщё okolo desяti dronov.

30 Sep, 12:45 pic.twitter.com/7mKx4wpW23 — katia g, (@katiag24343953) September 30, 2026

«Protivnik primenil BPLA s boevoй častью dlя uničtoženiя opor LЭP» — sovetnik Zelupы «Fleš»

30% Kieva i častь oblasti bez sveta

V nekotorыh raйonah problemы s vodoй

Vvedenы эkstrennыe otklюčeniя — DTЭK

Saйt DTЭK lёg

V metro temnota, эlektrotransport stoithttps://t.co/4CczrrsrcL pic.twitter.com/So2s6xrHVs — MVV MVV 🇫🇮 (@MVVMVV5) September 30, 2026

U međuvremenu, savetnik ukrajinskog predsednika Serhij Beskrestnov izjavio je da je Rusija, prilikom današnjeg gađanja dalekovoda, prvi put upotrebila specijalnu kumulativnu bojevu glavu na mlaznom pogonu.

Ova bojeva glava je posebno dizajnirana za uništavanje visokonaponskih stubova i gvozdenih mostovnih konstrukcija. Sastoji se od glavne bojeve glave težine 40 kg i četiri modula za uništenje.

„Mislim da neprijatelj planira da napadne važne visokonaponske dalekovode“, rekao je Beskrestnov.

(Strana.UA)