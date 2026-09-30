Svet

KIJEV U MRAKU: Nakon današnjeg napada glavni grad Ukrajine ostao bez struje

Jovica Milojević

30. 09. 2026. u 20:02

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U KIJEVU se sprovode vanredna isključenja struje. To je saopštila energetska kompanija DTEK.

КИЈЕВ У МРАКУ: Након данашњег напада главни град Украјине остао без струје

Mykhaylo Palinchak / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Pored toga, rasporedi nestanka struje se ponovo uspostavljaju u Kijevskoj oblasti, objavili su lokalni mediji, objavljujući raspored.

Zbog vanrednih nestanka struje u Kijevu, električni prevoz u Ševčenkivskom i Goloseivskom okrugu je delimično obustavljen, javljaju lokalne javne grupe.

Takođe, prema njihovim informacijama, u Petropavlovskoj Boršagovki je delimično nestalo struje i vode.

Lokalne javne grupe javljaju da je nestalo struje i u predvorju jedne od stanica kijevskog metroa.

Takođe, zbog vanrednih nestanka struje u Kijevu, brzi tramvaj je stao.

Štaviše, vanredna isključenja struje su uvedena ne samo u Kijevu i okolnom regionu, već i u Černigovskoj i Žitomirskoj oblasti, saopštava Ministarstvo energetike.

Treba napomenuti da su danas u Kijevu i okolnom regionu napadnuta najmanje tri dalekovoda, što dokazuju video snimci koje su objavili lokalni mediji.

U međuvremenu, savetnik ukrajinskog predsednika Serhij Beskrestnov izjavio je da je Rusija, prilikom današnjeg gađanja dalekovoda, prvi put upotrebila specijalnu kumulativnu bojevu glavu na mlaznom pogonu.

Ova bojeva glava je posebno dizajnirana za uništavanje visokonaponskih stubova i gvozdenih mostovnih konstrukcija. Sastoji se od glavne bojeve glave težine 40 kg i četiri modula za uništenje.

„Mislim da neprijatelj planira da napadne važne visokonaponske dalekovode“, rekao je Beskrestnov.

(Strana.UA)

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