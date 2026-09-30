Svet

PAKAO NA JUGU LIBANA, IZRAEL IZVEO POTEZ KOJI JE VOJNIKE PARALISAO U MESTU: Munjeviti udari satiru neprijatelja

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

30. 09. 2026. u 20:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREMA navodima Libanske vojske, u napadu drona izraelskog režima na jug Libana, u mestu Nabatije al-Favka, teško je ranjen jedan pripadnik libanske vojske, dok su još tri civila ranjena.

ПАКАО НА ЈУГУ ЛИБАНА, ИЗРАЕЛ ИЗВЕО ПОТЕЗ КОЈИ ЈЕ ВОЈНИКЕ ПАРАЛИСАО У МЕСТУ: Муњевити удари сатиру непријатеља

foto: Ramiz Dallah / AFP / Profimedia

Napad je bio deo serije izraelskih udara koji su u sredu ujutru prijavljeni širom južnog Libana, prenosi iranska agencija Tasnim. 

Prema Libanskoj nacionalnoj novinskoj agenciji, snage izraelskog režima granatirale su mesta Hadasa, Kfar Tebnit, Zavtar aš-Šarkija i Baraašit, pri čemu je artiljerijska vatra pogodila jednu kuću u Baraašitu.

Izraelska artiljerija je u zoru gađala i područje Al-Mansuri u okrugu Tir, dok su izraelski ratni avioni izveli intenzivne letove iznad južnog Libana.

Istovremeno, prijavljeno je da su izraelski dronovi nadletali Mardžajun, što je dodatno pojačalo vojne aktivnosti širom juga zemlje.

Prema navodima libanskih izvora, napadi su takođe bili usmereni na nekoliko drugih područja, uključujući Al-Mansuri, Hadasu, Kfar Tebnit, Zavtar aš-Šarkiju i Baraašit.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"