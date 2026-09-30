PAKAO NA JUGU LIBANA, IZRAEL IZVEO POTEZ KOJI JE VOJNIKE PARALISAO U MESTU: Munjeviti udari satiru neprijatelja

PREMA navodima Libanske vojske, u napadu drona izraelskog režima na jug Libana, u mestu Nabatije al-Favka, teško je ranjen jedan pripadnik libanske vojske, dok su još tri civila ranjena.

foto: Ramiz Dallah / AFP / Profimedia

Napad je bio deo serije izraelskih udara koji su u sredu ujutru prijavljeni širom južnog Libana, prenosi iranska agencija Tasnim.

Prema Libanskoj nacionalnoj novinskoj agenciji, snage izraelskog režima granatirale su mesta Hadasa, Kfar Tebnit, Zavtar aš-Šarkija i Baraašit, pri čemu je artiljerijska vatra pogodila jednu kuću u Baraašitu.

Izraelska artiljerija je u zoru gađala i područje Al-Mansuri u okrugu Tir, dok su izraelski ratni avioni izveli intenzivne letove iznad južnog Libana.

Istovremeno, prijavljeno je da su izraelski dronovi nadletali Mardžajun, što je dodatno pojačalo vojne aktivnosti širom juga zemlje.

Prema navodima libanskih izvora, napadi su takođe bili usmereni na nekoliko drugih područja, uključujući Al-Mansuri, Hadasu, Kfar Tebnit, Zavtar aš-Šarkiju i Baraašit.

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