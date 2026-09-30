"ERIKA I JA SMO BLIŽE NEGO IKAD" Majka Čarlija Kirka demantovala: Nije kriva za njegovu smrt, nismo u sukobu sa njom

MAJKA ubijenog američkog patriote Čarlija Kirka, Ketrin Kirk, odbacila je navode o sukobu sa njegovom udovicom Erikom Kirk, rekavši da su se njih dve nakon njegove smrti još više zbližile.

Tanjug/AP/Pablo Martinez Monsivais

- Erika i ja smo, kroz ovu traumu, postale bliskije - rekla je Ketrin Kirk u retkom intervjuu za magazin Veneti Fer, dodajući da su obe poznavale Čarlija na način na koji ga drugi nisu poznavali.

Ona je odbacila tvrdnje da Čarlijevi roditelji krive njegovu suprugu za njegovu smrt ili da su u sukobu sa njom zbog njegovog testamenta i budućnosti organizacije Turning Point USA, koju je Kirk osnovao.

Ketrin Kirk, koja je do sada uglavnom izbegavala obraćanje medijima, rekla je da je njena ćutnja postala povod za različite teorije na društvenim mrežama. Kako je navela, bila je posebno potresena načinom na koji je njena snaha bila izložena napadima na internetu.

- Bili smo 100 odsto uz nju - rekla je Ketrin. Prema pisanju američkog magazina, Čarli Kirk i njegova supruga pripremali su planove za budućnost porodice u vreme kada su dobijali sve više pretnji.

Dag DeGrut, član upravnog odbora organizacije Turning Point koji je vodio njihove lične finansije, rekao je za "Veneti Fer" da su Čarli i Erika radili na testamentu i da su planirali da 15. septembra dođu u njegovu kancelariju kako bi potpisali dokumentaciju, ali je Čarli ubijen pet dana ranije.

Kirk je ubijen 10. septembra 2025. godine tokom događaja na Univerzitetu Juta Veli u američkoj saveznoj državi Juta.

Za njegovo ubistvo optužen je Tajler Robinson.

Erika Kirk je u intervjuu opisala i trenutak kada je tokom prethodnog sudskog ročišta gledala snimak ubistva.

Navela je da je u sebi ponavljala "Nemoj to da uradiš" dok je gledala snimak osumnjičenog.

Ona je takođe govorila o trenutku kada je u bolnici insistirala da vidi telo svog supruga, uprkos savetu lekara da to ne čini.

- Samo želim da poljubim svog muža - rekla je Erika Kirk, navodi američki list.

Iz organizacije Turning Point USA saopšteno je da je Erika Kirk intervju iskoristila kao priliku da iznese svoju priču i obrati se publici koja je manje upoznata sa njom, njenim suprugom i organizacijom.

Predstavnik organizacije pohvalio je i Ketrin Kirk zbog javne podrške snahi, navodeći da je reč o "porodici koja je bliska i koja snažno štiti jedni druge".