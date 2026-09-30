MITO SKRIVENO U PANETONEU: Otkriveno u okviru istrage o izgradnji brze železničke pruge Napulj – Bari
NAPULjSKA Finansijska policia izdala je 20 mera predostrožnosti, uključujući i kućni pritvor za 10 osoba protiv preduzetnika i javnih službenika a u okviru istrage o izgradnji brze železniške pruge Napulj – Bari.
Korupcija, eksploatacija radne nage, organizovanje bandi i izdavanje faktura za nepostojeće transakcije su krivična dela za koja se terete optuženi, a istražni sudija je takođe naložio preventivnu zaplenu dobara stečenih korupcijom. Mito i za trgovinu korišćenja betona niskog kvaliteta, a novac je bio skriven u panetoneu. Različiti su stepeni krivičnih dela, od kršenja službene dužnosti do nedozvoljenog posredovanja u poslovima.
Istraga je obuhvatila različite faze upravljanja ugovrima, od dodele radova do njihovog izvršenja i obračuna, do prevara plaćanja izvođačima radova, kao i upravljanje materijalom za iskopavanje i otpadom sa gradilišta, snabdevanje betonom i izanajmljivanje vozila i opreme za radove.
Osim mita u kešu najmanje od 5.000 evra, skrovenog u poklon paketima u božićnom pakovanju otkriveni su luksuzni satovi, mobilni telefoni vredni gotovo 1.000 evra, vaučeri za odmor i razne druge pogodnosti, ali i automobil, kosilica za travu... Za Božić 2025. godine otkriveni su u zamenu za ugovor vredan 6,7 miliona evra pet luksuznih satova vrednosti 19.900 evra, među njima i Kartije vredan 7.900 i Lonžin od 2.000 evra.
Posebno poglavlje kriminalnh dela odnosi se na eksploataciju radnika egipatskog porekla čiome je upravaljao jedan čovek i sistemom regrutovnja radnika kao i njihovom eksploatacijom, a iz prisluškivanih telefonskih razgovora proizilazi da su smene bile od 10 pa sve do 20 sati rada, bez praznika i dana za odmor.
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