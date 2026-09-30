Zbog albanske zastave Srbija bez navijača u Nemačkoj!

Fudbalska reprezentacija Srbije neće imati organizovanu podršku svojih navijača na predstojećem gostovanju selekciji Nemačke u Ligi nacija.

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Utakmica između Nemačke i Srbije igra se 1. oktobra u Minhenu, a odluka o praznom gostujućem sektoru direktna je posledica ranije izrečene disciplinske mere Evropske fudbalske unije (UEFA) prema Fudbalskom savezu Srbije (FSS).

Ova drakonska kazna vuče korene iz incidenata koji su se dogodili krajem 2024. godine. Ključni i najozbiljniji incident zabeležen je na gostovanju u Švajcarskoj, kada je deo navijača snimljen u pokušaju paljenja albanske zastave, što je UEFA okarakterisala kao rasističko i diskriminatorno ponašanje.

Pored toga, delegati su zabeležili prekršaje i nekoliko dana kasnije na domaćem terenu protiv Danske. Na toj utakmici problem su bili nedozvoljeni transparenti, upotreba pirotehnike, ubacivanje predmeta na teren, kao i oštećenja na stadionu.

Zbog svih ovih propusta, UEFA je kaznila FSS zabranom prodaje ulaznica za naredna dva gostovanja u evropskim takmičenjima, delimičnim zatvaranjem tribina na domaćem terenu i ukupnom novčanom kaznom od 173.000 evra (od čega je 90.000 evra izrečeno isključivo zbog rasizma i diskriminacije).

Prvi deo ove kazne naši reprezentativci odradiće upravo na Alijanc Areni, gde će morati da izađu na megdan Nemcima bez podrške "orlova" sa tribina.

