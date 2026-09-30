Senzacija u Pekingu! Veliki favorit ide kući!

Ispao već posle prvog meča.

AP Photo/Achmad Ibrahim

Ruski teniser Karen Hačanov plasirao se u osminu finala ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u prvom kolu, za 73 minuta, pobedio Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima rezultatom 6:3, 6:3.

Ože-Alijasim je peti teniser sveta, dok je Hačanov 26. na ATP listi.

Ruski teniser je u prvom setu napravio jedan brejk, dok je u drugom setu dva puta oduzeo servis protivniku za pobedu nad drugim nosiocem na turniru.

AP Photo/Achmad Ibrahim

Hačanov će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Francuza Artura Rinderkneša i Aleksa Molčana iz Slovačke.

Plasman u osminu finala turnira u Kini izborio je i Nemac Jan-Lenard Štruf, koji je savladao Tijaga Augustina Tirantea iz Argentine.

Štruf će u sledećoj rundi igrati protiv boljeg iz duela između Rusa Danila Medvedeva i Španca Pabla Karenja Buste.

ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.089.385 dolara.

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