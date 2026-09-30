Holandija bez bitnog igrača na Srbiju: Štoper Totenhema zbog povrede propušta meč sa "Orlovima"

Holandski fudbaler Jan Pol van Heke zbog povrede stopala neće igrati protiv Grčke i Srbije u Ligi nacija, saopštio je danas Fudbalski savez Holandije.

ANP / Sipa USA / Profimedia

Kako je saopšteno, posle lekarskih pregleda i konstatovane povrede, fudbaler Totenhema se vratio na terapije u matični klub.

Povreda pouzdanog defanzivca je novi udarac za selektora Holandije Ćavija pred mečeve protiv Grčke u Solunu (četvrtak, 20.45) i Srbije u Ajndhovenu (nedelja, 20.45).

Van tima su već i Kodi Gakpo, Donijel Malen, Džastin Klajvert, Brajan Brobi i Lutšarel Hertrujda.