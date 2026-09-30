MAJA POPOVIĆ O NAVODIMA KRIK-a: Cilj je moja diskreditacija, odgovoriću na svaku neistinu

BIVŠA ministarka pravde, a sada sudija Ustavnog suda Maja Popović oglasila se povodom navoda KRIK-a, koje su preneli N1 i drugi mediji, u vezi sa stanom na Vračaru površine 122 kvadratna metra, navodno vrednim oko pola miliona evra.

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Popović je kategorički odbacila te navode kao neistinite.

- Povodom navoda portala KRIK, koje su preneli N1 i drugi mediji, da sam navodno kupila stan na Vračaru površine 122 m², vredan oko pola miliona evra, i da tu imovinu nisam prijavila Agenciji za sprečavanje korupcije, kategorički odbacujem takve navode kao neistinite.

Nisam kupila stan na način kako je to predstavljeno u objavljenom tekstu, niti sam od nadležnih organa prikrivala svoju imovinu. Svoje zakonske obaveze u pogledu prijavljivanja imovine izvršavala sam u skladu sa propisima.

-Posebno je indikativno što se ovakva priča plasira upravo usred predizborne kampanje. Tajming, način predstavljanja i pokušaj da se neprovereni navodi predstave kao nesporne činjenice ostavljaju jasan utisak da cilj nije objektivno informisanje javnosti, već moja diskreditacija i diskreditacija institucija u kojima sam obavljala i danas obavljam odgovorne državne funkcije.

Politička kampanja ne može biti opravdanje za iznošenje neistina. Javnost ima pravo na činjenice, a ne na konstrukcije predstavljene kao istraživačko novinarstvo.

- Na svaku neistinitu tvrdnju odgovoriću činjenicama i odgovarajućim pravnim sredstvima – poručila je Popović.

(Alo.rs)