Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"

KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.

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Dušan Tadić govorio je o promenama u igri reprezentacije Srbije, istakavši da način igre zavisi od zahteva selektora i kvaliteta igrača koje ima na raspolaganju.

- Sve zavisi od toga kako ekipa funkcioniše na terenu. Svaki igrač ima svoje kvalitete i zadatak koji treba da ispuni. Selektor želi da budemo ofanzivni, da napadamo kao tim i da kroz zajednički rad dolazimo do prilika. Nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji. Moj zadatak je da kreiram i pomognem ekipi da dođe u dobre situacije, ali najvažnije je da sve radimo kolektivno - rekao je Tadić.

Iskusni reprezentativac osvrnuo se i na Luku Jovića, koji je dobio poverenje i podršku stručnog štaba.

- Luka je odličan igrač, ali i sjajan momak. Veljko mu je dao veliko poverenje, posebno nakon promašaja, kada mu je poručio da nema razloga da se osvrće na to i da treba da nastavi dalje. Takva podrška mnogo znači igraču. Kada napadač oseti da mu trener veruje, dobija dodatno samopouzdanje, a onda je mnogo lakše da na terenu pokaže kvalitet. Drago mi je zbog njega - istakao je kapiten Srbije.

Tadić je govorio i o atmosferi unutar reprezentacije i odnosima u svlačionici, naglašavajući da je situacija trenutno veoma dobra.

- Sve je pod kontrolom. Nisam bio deo ekipe od kada je Veljko preuzeo reprezentaciju, ali ono što sada mogu da kažem jeste da je atmosfera fenomenalna. Odnos između stručnog štaba, saradnika i igrača je odličan i svi funkcionišu kako treba. Postoji dobra hemija i pozitivna energija i važno je da to zadržimo.

On je dodao da reprezentativci moraju da poštuju određena pravila ponašanja i da je zajedništvo jedan od ključnih faktora.

- Kada si reprezentativac, postoje određeni kodeksi i zna se šta je dozvoljeno, a šta nije. Imamo dobru i pozitivnu energiju, treba normalno da se ponašamo, da uživamo u tome što predstavljamo Srbiju i da nastavimo ovim putem - zaključio je Tadić.