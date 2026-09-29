”JE L' MOGUĆE DA TOLIKO MRZITE ŽENE?” Vučić o napadu blokadera koje je predvodio Srdanović u Novom Sadu

U NOVOM Sadu došlo je do jezive scene kada je blokader pesnicom udario u glavu aktivistkinju Srpske napredne stranke, a o incidentu se oglasio i Aleksandar Vučić.

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- Dobio sam uznemirujuće snimke, jezivih napada tzv. studenata na žene. Na ženu, Ljiljanu Cvjetković, u Novom Sadu, gde brutalno, pesnicom su je udarili. I ne znam ko su ti ljudi, ne znam ko ih je vaspitavao, ne znam kako nemaju elementarne pristojnosti. Ne znam kako nisu mogli da nauče da ženu ne smeš da tučeš, posebno ne da je brutalno udaraš pesnicama. Ali je, ili očaj taj koji ih je ophrvao, zbog toga što znaju da gube izbore, ali to nikada ne može da bude opravdanje za ovakvo nasilje. Srećom, Ljiljana je hrabra žena i siguran sam da će na najbolji mogući način umeti i uspeti i u budućnosti da zastupa svoje ideje. U Nišu se dogodilo slično, Denis Stojanović napadnut je samo zato što je vodio kampanju od vrata do vrata. Još je u KC Niš, sutra ću ga posetiti tamo. Molim vas, nije razlog to što gubite izbore, da siledžijski postupate i da napadate svakoga ko misli drugačije. Pozivam ljude sa naše strane da im ne odgovaraju ovako. A vas pitam jel moguće da toliko mrzite žene, jel moguće da vam žene toliko smetaju?! Znate da su one najodgovorniji i najozbiljniji faktor u ovoj zemlji. Jel moguće da se ovako ponaate? Molim vas prekinite sa tim. Molim i one koji vas predvode da vas ne predvode u najgorim i najglupljim stvarima kao što je to vaš prvi na listi to večeras radio u Novom Sadu, već da se ponašate pristojno i da razmišljate o Srbiji. Ovako samo pokazujete koliko ne volite Srbiju, koliko žene mrzite.





Mučki snimak, kako blokaderi biju žene, pogledajte na priloženom video snimku:

Ilija Srdanović, prvi na blokaderskoj listi, zakuvao je kavgu u Novom Sadu, pa je blokader zverski pesnicom udario aktivistkinju Srpske napredne stranke.

Nakon što je Srdanović prišao pristalicama "Ujedinjene Srbije" kako bi ih provocirao, nastao je opšti metež zbog kog je aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković dobila svirep udarac.