TRAMP PRELOMIO: Kineski automobili mogu u SAD, ali pod jednim uslovom
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da se ne bi protivio tome da kineski proizvođači automobila otvore fabrike u Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos snažnom protivljenju američkih kongresmena i auto-kompanija.
Tramp: Ne protivim se da kineski proizvođači automobila otvore fabrike u SAD
"Ukoliko bi Kina želela da dođe i otvori fabriku za proizvodnju svojih automobila ovde, meni bi to bilo u redu", rekao je Tramp u petak u intervjuu za Foks njuz.
Tramp je naveo da ne želi da kineski proizvođači automobila prave vozila u Meksiku i izvoze ih u SAD.
"Ne kritikujem kineske automobile", rekao je Tramp.
Američki proizvođači automobila pozvali su Trampa, koji bi za dve sedmice trebalo da se sastane u Vašingtonu sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, da ne dozvoli kineskim proizvođačima pristup američkom tržištu.
Američka senatorka Elisa Slotkin iz Mičigena, koja je član Demokratske stranke, izjavila je u sredu da postoje "glasine da Tramp planira da dozvoli prodaju kineskih automobila u SAD, kao deo šireg sporazuma koji priprema". Slotkin je ocenila da bi to bila strateška greška.
Tramp je izjavu Slotkin nazvao "potpuno lažnom glasinom" i rekao da je sprečio ulazak kineskih vozila u SAD. Propis, koji je uvela administracija bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena početkom 2025. godine, praktično zabranjuje svim kineskim proizvođačima automobila prodaju ili proizvodnju putničkih vozila u SAD.
Vašington takođe zadržava carine veće od 100 odsto na kineska električna vozila. Grupa koja zastupa gotovo sve velike američke proizvođače automobila pozvala je prošle sedmice Kongres da hitno usvoji zakon kojim bi se trajno zabranio pristup kineskim vozilima na američko tržište. Alijansa za automobilske inovacije, koja zastupa kompanije General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Stellantis i druge, pozvala je na usvajanje tog zakona do kraja decembra.
(Tanjug)
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