VUČIĆ: "Kad Picula kaže za neko društvo da je bolesno, to društvo je neuporedivo zdravije od njegovog"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je izjavu Tonina Picule da je učešće patrijarha Porfirija na sahrani generala Ratka Mladića "dokaz koliko je društvo bolesno"
- Kad Tonino Picula kaže za neko društvo da je bolesno, ne govori o sebi i svom društvu, onda vam je jasno da je to društvo neuporedivo zdravije od njegovog. Sa druge strane, meni ne smetaju napadi, ja sam oduševljen kad oni meni napadaju. Ja sam naučio da primim sve na svoja pleća. Žao mi je kada napadaju patrijarha, ali to govori šta je njihov cilj, upravo ono šta je rekla i gospođa Ćorović. Nezavisno Kosovo, genocid u Srebrenici i nestanak Srpske crkve. Vučić im je samo, kako bi neki rekli, "common denominator" (spona) za sve to. Iako nemam veze sa tim, Vučić je taj.
- Ne čitajte na taj način vesti. Njima to smeta samo zbog toga što Srbija brže raste i razvija. Milion razloga će da izmisle, da budemo izbačeni iz svega. U ovom slučaju su smislili Mladića u sledećem će zvučni top. Ordinarna laž. Ustanovili smo da je zvuk naknadno namešten na snimku. Za to vam slede dokazi. Oni će to da rade - rekao je Vučić.
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