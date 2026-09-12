Nakon suspenzije, i ovo! Pogledajte šta je Dušan Vlahović doživeo u Istanbulu
Srpski fudbaler Dušan Vlahović brzo je izrastao u miljenika navijača Bešiktaša. On je zbog suspenzije propustio meč sa Erzurumom, ali je bio na stadionu.
Pred ovaj susret Vlahović je dobio dobronamernu sugestiju uprave da ne mora da prisustvuje meču, a on je to odbio. Došao je i nakon toga nastao je opšti delirijum.
- Nema šanse. Prošle nedelje sam lično pozivao navijače da dođu u što većem broju i napune stadion. Bilo bi izuzetno nekulturno sa moje strane da se večeras ne pojavim - rekao je Vlahović.
Podsetimo, Vlahović odlukom Disciplinske komisije (PFDK) kažnjen zbog verbalnog i fizičkog sukoba sa Milanom Škrinjarom na derbiju protiv Fenerbahčea.
Uprava Bešiktaša je uložila žalbu Arbitražnom odboru TFF-a, ali je ona odbijena pa je prvobitna kazna ostala na snazi.
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