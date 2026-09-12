Fudbal

Nakon suspenzije, i ovo! Pogledajte šta je Dušan Vlahović doživeo u Istanbulu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 09. 2026. u 11:24

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Srpski fudbaler Dušan Vlahović brzo je izrastao u miljenika navijača Bešiktaša. On je zbog suspenzije propustio meč sa Erzurumom, ali je bio na stadionu.

Након суспензије, и ово! Погледајте шта је Душан Влаховић доживео у Истанбулу

FOTO: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Pred ovaj susret Vlahović je dobio dobronamernu sugestiju uprave da ne mora da prisustvuje meču, a on je to odbio. Došao je i nakon toga nastao je opšti delirijum. 

- Nema šanse. Prošle nedelje sam lično pozivao navijače da dođu u što većem broju i napune stadion. Bilo bi izuzetno nekulturno sa moje strane da se večeras ne pojavim - rekao je Vlahović.

Podsetimo, Vlahović odlukom Disciplinske komisije (PFDK) kažnjen zbog verbalnog i fizičkog sukoba sa Milanom Škrinjarom na derbiju protiv Fenerbahčea. 

Uprava Bešiktaša je uložila žalbu Arbitražnom odboru TFF-a, ali je ona odbijena pa je prvobitna kazna ostala na snazi.

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