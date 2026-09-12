Nakon suspenzije, i ovo! Pogledajte šta je Dušan Vlahović doživeo u Istanbulu

Srpski fudbaler Dušan Vlahović brzo je izrastao u miljenika navijača Bešiktaša. On je zbog suspenzije propustio meč sa Erzurumom, ali je bio na stadionu.

FOTO: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Pred ovaj susret Vlahović je dobio dobronamernu sugestiju uprave da ne mora da prisustvuje meču, a on je to odbio. Došao je i nakon toga nastao je opšti delirijum.

- Nema šanse. Prošle nedelje sam lično pozivao navijače da dođu u što većem broju i napune stadion. Bilo bi izuzetno nekulturno sa moje strane da se večeras ne pojavim - rekao je Vlahović.

Dusan Vlahovic ve minik kartal bir arada 👶🏻🦅 pic.twitter.com/BGILWroOoA — Eagle Media (@Eaglemedia__) September 11, 2026

Podsetimo, Vlahović odlukom Disciplinske komisije (PFDK) kažnjen zbog verbalnog i fizičkog sukoba sa Milanom Škrinjarom na derbiju protiv Fenerbahčea.

Dusan Vlahovic, hiçbir Beşiktaş taraftarını kırmayarak formalarını imzalıyor 🤩 pic.twitter.com/rcee0KFnr7 — Onur Taşcıoğlu (@OnurTascioglu) September 11, 2026

Uprava Bešiktaša je uložila žalbu Arbitražnom odboru TFF-a, ali je ona odbijena pa je prvobitna kazna ostala na snazi.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“