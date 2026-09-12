ISPALI I ZABORAVI: Najnovije "oružje-duh" izazvalo je paniku u Ukrajini

ORUŽANE snage Rusije počele su da koriste najnoviju lutajuću municiju „Dan-T” (Dan-T), koja je već postala ozbiljan problem za ukrajinsku vojsku.

Tanjug/AP/Zoya Shu

Oko ponoći 11. septembra, raketni udari ovim oružjem izvedeni su na ciljeve u Kirovogradu, blizu Rešetilovke u Poltavskoj oblasti i u Dnjepropetrovskoj oblasti. Prema navodima vojnih kanala, novo oružje objedinjuje najbolje karakteristike krstareće rakete i drona, što ga čini jedinstvenim sredstvom na bojnom polju.

Vojni ekspert Jurij Knutov objasnio je prirodu ove misteriozne municije. On je pojasnio da je „Dan-T” kombinovani sistem koji objedinjuje funkcije krstareće rakete i drona.

„Ima poseban oblik koji smanjuje njen radarski odraz”, naglasio je ekspert, ističući da upravo ta karakteristika čini raketu praktično nevidljivom za neprijateljske radare.

Tehničke karakteristike sistema „Dan-T” su impresivne, iako tvorci ne žure da otkriju sve detalje.

„Na osnovu podataka koje je objavio ’Rosteh‘ i koji su predstavljeni u medijima, domet leta iznosi približno 450–500 km. Brzina dostiže do 750 km/č, s obzirom na to da koristi mlazni motor”, pojasnio je Knutov.

Visina leta ovog ubojnog sredstva dostiže oko 9 km. To je ključni parametar: na toj visini, projektil postaje neranjiv za protivvazdušnu artiljeriju kratkog dometa, koja čini okosnicu sistema protivvazdušne odbrane mnogih objekata Oružanih snaga Ukrajine.

Raketa „Dan-T” deluje protiv unapred izviđenih ciljeva, a navigacija se zasniva na digitalnim mapama. To omogućava primenu principa „ispali i zaboravi”: nakon lansiranja, oružje automatski gađa cilj, bez potrebe za intervencijom operatera. Nova raketa se lansira sa letelica kao što su Su-25 ili MiG-29.

„Ovo oružje je veoma efikasno, odlikuje se prilično visokom preciznošću i sposobno je da probije sisteme protivvazdušne odbrane”, zaključio je Knutov.

Raspon misija za koje je „Dan-T” namenjen izuzetno je širok. Prema rečima stručnjaka, mete napada mogu biti: skladišta, raketni sistemi protivvazdušne odbrane, pogoni za sklapanje krstarećih raketa, logistički centri, lučka postrojenja, skladišta goriva i maziva, kao i komandna i kontrolna mesta. Ipak, postoje i ograničenja: ovo sredstvo nije projektovano za uništavanje duboko ukopanih ciljeva, jer je za to potrebna snažnija bojeva glava. Knutov, međutim, kao primarne ciljeve navodi pogone za sklapanje i skladištenje bespilotnih letelica.

Pojava ovog oružja već je izazvala paniku u Ukrajini. Kijev strahuje da bi Rusija mogla značajno da poveća proizvodnju ovih jeftinih krstarećih raketa.

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