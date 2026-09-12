Amerikanci su ovo dugo čekali! Šelton može da uradi nešto što čekaju 23 godine

Ispisao je Ben Šelton istoriju na US openu. Osmi nosilac je pobedom na Frensisom Tijafoom rezultatom 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 izborio prvo grend slem finale.

AP Photo/Heather Khalifa

On će se u meču za titulu boriti protiv Aleksandera Zvereva. Tako će imati priliku da postane prvi Amerikanac sa trofejem u Njujorku još od Endija Rodika kome je to pošlo za rukom 2003. godine.

Šelton je do prvog gren slem finala u karijeri došao pobedom protiv zemljaka Frensisa Tijafoa rezultatom 4:6, 6:3, 6:3, 7:5, dok je Zverev za treće ovogodišnje gren slem finale nadigrao Fusa Karena Hačanova 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

Finale je na programu u nedelju od 20 sati.

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