Najveća kazna u istoriji FIFA: Predsednici saveza kažnjeni doživotno

FIFA je odlučila da bez pardona kazni fudbalski savez Monserata i Maldiva.

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Tačnije, predsednika Vinsenta Kasela i nekada prvog čoveka FS Maldiva Basam Adela Džalela.

Kasel je kažnjen sa milion franaka, a Džalel zbog zloupotrebe FIFA fonda za pomoć tokom pandemije i pronevere 1,2 miliona dolara.

Bivši finansijski direktor Maldiva Mohamed Agil suspendovan je na 10 godina i kažnjen sa 100.000 franaka zbog pomaganja u zloupotrebi sredstava.

FIFA je doživotno suspendovala dvojicu bivših predsednika fudbalskih saveza zbog finansijskih malverzacija.

Predsednik Fudbalskog saveza Monserata Vinsent Kasel kažnjen je zbog "zloupotrebe položaja, sistemskog sukoba interesa" i nenamenskog korišćenja sredstava FIFA i nacionalnog saveza.

Kasel je, zajedno sa tadašnjim generalnim sekretarom saveza Tandikom Hjuzom, u aprilu pred sudom na Monseratu priznao krivicu za utaju poreza.

FIFA je doživotno suspendovala i bivšeg predsednika Fudbalskog saveza Maldiva Basama Adela Džalela zbog zloupotrebe sredstava iz FIFA fonda za pomoć tokom pandemije koronavirusa.

Mediji na Maldivima naveli su da je Džalel ove godine osuđen na 23 godine zatvora zbog pronevere 1,2 miliona dolara iz FIFA sredstava, koja su bila namenjena lokalnim klubovima. Prema tim navodima, novac je iskorišćen za kupovinu stanova.

Džalel je dodatno kažnjen sa milion švajcarskih franaka, dok je bivši finansijski direktor saveza Mohamed Agil suspendovan na 10 godina i kažnjen sa 100.000 franaka zbog pomaganja u zloupotrebi FIFA sredstava, korišćenja falsifikovane dokumentacije i nesaradnje u istrazi.

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